«شروق» و«سنام» تطوران مدرسة دولية بـ 50 مليون دولار

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» اتفاقية مع «مجموعة سنام القابضة» لتطوير مدرسة جديدة في «مدينة الشارقة المستدامة» باستثمارات تصل لـ 50 مليون دولار، بما يعزّز البنية التعليمية في أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة.

ويقع المشروع على قطعة أرض مملوكة لـ«شروق»، تمتد على مساحة 29,275 متراً مربعاً في «مدينة الشارقة المستدامة» في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة، وتتبع المدرسة المنهاج الأميركي، وتستوعب نحو 2435 طالباً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بموجب اتفاقية تمتد لـ35 عاماً.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من يوسف المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في «شروق»، والدكتور سليمان طارق العبدالجادر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة سنام القابضة».

وقال المطوع: «تعكس هذه الاتفاقية التزام «شروق» بتطوير مشاريع تستجيب للاحتياجات العملية لمجتمعات الشارقة، وتحقق في الوقت نفسه قيمة طويلة الأمد من الأصول العقارية الاستراتيجية، ويُعد التعليم أحد أهم عناصر المجتمع السكني المتكامل، إذ ستسهم المدرسة في دعم الأسر وتحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة أكثر ترابطاً وجودة للعيش في «مدينة الشارقة المستدامة».

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع «مجموعة سنام القابضة» أهمية التعاون مع شركاء متخصصين من القطاع الخاص يمتلكون رؤية بعيدة المدى وخبرة تشغيلية، كما يعّزز المشروع قدرة الشارقة على استقطاب استثمارات إلى القطاعات الداعمة للتنمية البشرية ونمو المجتمعات والتخطيط العمراني المستدام».

من جانبه قال الدكتور سليمان طارق العبدالجادر: إن شراكتنا الاستراتيجية مع «شروق» تُشكّل خطوة محورية في دعم رؤية (مجموعة سنام) طويلة المدى للاستثمار في التعليم المستدام، بما يواكب تطلعات الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُعد مكانة الشارقة كمركز بارز للتطوير العمراني والتعليمي المستدام عاملاً أساسياً يجعلها وجهة مثالية لمشاريع من هذا النوع، ومن خلال هذا المشروع نتطلع إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي والابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للأجيال المقبلة.

وستضيف المدرسة الجديدة رافداً مهماً إلى البنية التعليمية في «مدينة الشارقة المستدامة» التي تتبنّى مفاهيم الاستدامة والحياة الأسرية والخدمات المتكاملة، كما يدعم المشروع جهود «شروق» لتفعيل الأصول العقارية الاستراتيجية من خلال شراكات طويلة الأمد تلبّي احتياجات المجتمعات السكنية المتنامية في الشارقة، ومن خلال تطوير مدرسة متكاملة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر داخل «مدينة الشارقة المستدامة»، سيوفر المشروع للعائلات المقيمة في المنطقة والأحياء المحيطة فرصة الوصول إلى تعليم نوعي بالقرب من منازلهم.

وستصمم المدرسة الجديدة بوصفها صرحاً تعليمياً حديثاً يتمحور حول الطالب ويدمج التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة والرفاه والتعلم التفاعلي.

كما سيشمل المبنى المدرسي مراكز تعلم مفتوحة واستوديوهات للفنون ومسرح «الصندوق الأسود» وقاعة متعددة الاستخدامات بسعة 500 مقعد، بهدف دعم بيئة تعليمية تجمع بين التحصيل الأكاديمي والإبداع والثقافة والتعاون.

وسيُصمم قسم رياض الأطفال كمساحة مستقلة تراعي أعلى معايير الخصوصية والسلامة.

وستضم المدرسة كذلك مركزاً للدعم التعليمي يتضمن غرفاً للعلاج والتكامل الحسي ومكاتب للإرشاد الطلابي وثلاث عيادات منفصلة للبنين والبنات وحالات العزل، كما

تشمل المرافق الرياضية والترفيهية صالة رياضية داخلية واستوديو للأنشطة وملعب كرة قدم وملاعب خارجية ومسبحاً رئيسياً وآخر تعليمي ومناطق ترفيهية على سطح المبنى المدرسي، إلى جانب مساحات خضراء وحديقة نباتية وساحات داخلية ومناطق جلوس ولعب وممرات مشاة مظللة.