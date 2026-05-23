«اينوك» و«ألايد» يستكشفان سبل التعاون في مجال إمداد وقود الطيران المستدام



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اينوك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ألايد للوقود الحيوي القابضة»، مقرها أبوظبي، لاستكشاف فرص شراء وتوزيع وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران المستدام الكهربائي (e-SAF) في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وسيتم توريد هذا الوقود من منشأة الإنتاج المتكاملة التابعة لشركة «ألايد للوقود الحيوي القابضة»، والتي يتم تطويرها في جمهورية أوزبكستان.

واتفقت الشركتان على تشكيل فريق عمل متخصص لتقييم الجدوى التجارية لإنشاء مسار توزيع طويل الأجل لوقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران المستدام الكهربائي (e-SAF).

ووفقاً لإطار التقييم المنصوص عليه في المذكرة، ستعمل الشركتان على إبرام اتفاقية إمداد رسمية قبل البدء بتشغيل المنشأة.يعتبر وقود الطيران المستدام (SAF) من أكثر الخيارات القابلة للتوسّع على المدى القريب لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران العالمي، حيث يفوق الطلب عليه الطاقة الإنتاجية العالمية الحالية بشكل كبير. وبصفتها مورداً رائداً لوقود الطيران في المنطقة، يمكن لمجموعة اينوك أن تسهم بدور مهم في سد هذه الفجوة.

تشكّل منشأة «ألايد للوقود الحيوي القابضة» المتكاملة لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران المستدام الكهربائي (e-SAF) نموذجاً إنتاجياً يتماشى مع التزامات الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات وقطاع الطيران الدولي بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «إن تطوير منظومة وطنية لوقود الطيران المستدام يستوجب تطوير كامل أعمال سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج واستصدار شهادات الاعتماد إلى عمليات التوزيع والشراء المسبق. وتعكس هذه الاتفاقية التزام اينوك الاستراتيجي بتطوير حلول الطاقة المستدامة تماشياً مع خريطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث نسعى إلى تعزيز الجدوى التجارية والموثوقية التشغيلية لوقود الطيران المستدام بما يساهم في تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وضمان تصدّرها مشهد الطيران النظيف على مستوى العالم».

من جانبه، قال ألفريد بينديكت، المدير العام لشركة «ألايد للوقود الحيوي القابضة»: تُعدّ مجموعة اينوك إحدى أبرز الجهات الرائدة في قطاع الطاقة، وتحظى بخبرة عميقة في مجال وقود الطيران وقدرات قوية في التوزيع على مستوى المنطقة. وتمثّل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير مسار موثوق لإمدادات وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المستدام الكهربائي من منشأتنا في أوزبكستان إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومع تسارع قطاع الطيران في تبنّي أنواع الوقود المستدام، تركز «ألايد للوقود الحيوي القابضة» على بناء منصة إمداد موثوقة وقابلة للتوسع ومجدية تجارياً، بما يدعم جهود إزالة الكربون طويلة الأمد في مختلف أنحاء القطاع.