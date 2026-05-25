«سيدات أعمال الشارقة» يوسّع منظومة دعم المشاريع النسائية



الشارقة (الاتحاد)

قدّم مجلس سيدات أعمال الشارقة لعضواته مساحة جديدة في منطقة «الممشى» الحيوية بالشارقة، تُعيد صياغة تجربة الانتماء إلى مجتمع الأعمال النسائي، من خلال بيئة مهنية تجمع رائدات المشاريع وسيدات الأعمال في مساحة تتيح التواصل، وتبادل المعرفة، وبناء العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والنمو.

وجرى التعريف بالمساحة الجديدة خلال لقاء مفتوح عُقد في منطقة الجادة بالشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطّلعت المشاركات على طبيعة المساحة والخدمات والمبادرات المرتبطة بها، ودورها في توفير نقطة التقاء قريبة من احتياجات سيدات الأعمال ورائدات المشاريع في الشارقة ودولة الإمارات، بما يعزّز التفاعل بينهن، ويدعم نمو المشاريع النسائية وتوسّع حضورها في الاقتصاد المحلي.

وأطلق المجلس خلال اللقاء مبادرة «حصيلة»، وهي منصة تفاعلية تجمع رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع مع نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والشخصيات الملهمة من داخل الدولة وخارجها، بهدف توفير الإرشاد العملي، وتبادل الخبرات، وتوسيع العلاقات المهنية، وربط المشاركات بالجهات والخدمات الداعمة لنمو المشاريع واستدامتها.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، إن عدداً كبيراً من صاحبات المشاريع يمتلكن أفكاراً جيدة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عند تحويل الفكرة إلى خطوات واضحة قابلة للنمو والاستمرار، لذلك نعمل على توفير مساحة تمنح سيدات الأعمال فرصة أقرب للتواصل، ومشاركة التجارب، والوصول إلى معرفة عملية تساعدهن على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً وثقة.

وأضافت أن قوة قطاع الأعمال النسائي ترتبط بقدرته على بناء بيئة مهنية داعمة تقوم على التعاون، وتساعد المشاريع على التطور ضمن مجتمع أعمال أكثر ترابطاً وحضوراً في الاقتصاد المحلي.

وشهد اللقاء ورشة تفاعلية حول إعادة النظر في أفكار المشاركات ومشاريعهن من زاوية أكثر عملية، من خلال أسئلة ركّزت على وضوح الفكرة، والجمهور المستهدف، والقيمة التي يقدمها المشروع، والخطوة التالية التي يمكن تنفيذها.

واعتمدت الورشة على نقاشات جماعية وتمارين تطبيقية وسيناريوهات واقعية، بما ساعد المشاركات على الانتقال من مرحلة التصور العام إلى خريطة أولية تحدد الأولويات والموارد المطلوبة ونقاط القوة والفجوات التي ينبغي التعامل معها قبل التوسع أو الإطلاق.