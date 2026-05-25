دبي تستقبل عيد الأضحى بحملة تخفيضات واسعة تشمل آلاف المتاجر



دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لاستقبال واحدة من أبرز فعاليات التسوق الموسمية مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الجاري بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك مقدمة حسومات تصل إلى 90% لدى أكثر من 500 علامة تجارية عبر آلاف المتاجر والمنصات الإلكترونية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفعالية بهدف تعزيز حركة قطاع التجزئة ودعم مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه، من خلال عروض تشمل الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والمجوهرات والإكسسوارات.

وتشارك في الحملة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمتاجر الكبرى، إلى جانب عدد من أبرز وجهات التسوق في الإمارة مثل مول الإمارات ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك وابن بطوطة مول، وغيرها من المراكز التجارية.

وتتضمن الفعالية مزايا إضافية عبر برامج الولاء المختلفة التي توفر استرداداً نقدياً ونقاط مكافآت وعروضاً حصرية وأميال سفر، فيما تتيح مبادرة «اربح منزلك في دبي» فرصة الفوز بوحدات سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري مقابل المشتريات المؤهلة.

كما تتزامن الفعالية مع افتتاح أول متجر لعلامة «باك صن» في الدولة داخل مول الإمارات، إلى جانب جدول متنوع من الفعاليات الترفيهية والحفلات والعروض الثقافية التي تشهدها دبي خلال عطلة العيد.