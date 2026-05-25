الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي تستقبل عيد الأضحى بحملة تخفيضات واسعة تشمل آلاف المتاجر

دبي تستقبل عيد الأضحى بحملة تخفيضات واسعة تشمل آلاف المتاجر
25 مايو 2026 19:44


دبي (الاتحاد)
تستعد دبي لاستقبال واحدة من أبرز فعاليات التسوق الموسمية مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الجاري بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك مقدمة حسومات تصل إلى 90% لدى أكثر من 500 علامة تجارية عبر آلاف المتاجر والمنصات الإلكترونية في مختلف أنحاء الإمارة.
وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الفعالية بهدف تعزيز حركة قطاع التجزئة ودعم مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه، من خلال عروض تشمل الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والمجوهرات والإكسسوارات.
وتشارك في الحملة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمتاجر الكبرى، إلى جانب عدد من أبرز وجهات التسوق في الإمارة مثل مول الإمارات ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك وابن بطوطة مول، وغيرها من المراكز التجارية.
وتتضمن الفعالية مزايا إضافية عبر برامج الولاء المختلفة التي توفر استرداداً نقدياً ونقاط مكافآت وعروضاً حصرية وأميال سفر، فيما تتيح مبادرة «اربح منزلك في دبي» فرصة الفوز بوحدات سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري مقابل المشتريات المؤهلة.
كما تتزامن الفعالية مع افتتاح أول متجر لعلامة «باك صن» في الدولة داخل مول الإمارات، إلى جانب جدول متنوع من الفعاليات الترفيهية والحفلات والعروض الثقافية التي تشهدها دبي خلال عطلة العيد.

أخبار ذات صلة
دبي ترسّخ مكانتها العالمية في قطاع المؤتمرات وفعاليات الأعمال عبر«إيمكس فرانكفورت»
مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
آخر الأخبار
خليفة البلوشي بطل كأس عبد العزيز بلحيف الدولية للشطرنج
الرياضة
خليفة البلوشي بطل كأس عبد العزيز بلحيف الدولية للشطرنج
اليوم 21:05
قصة مذهلة.. جوارديولا وسيتي عندما تتحوّل الإنجازات الكبرى إلى أمر شبه روتيني
الرياضة
قصة مذهلة.. جوارديولا وسيتي عندما تتحوّل الإنجازات الكبرى إلى أمر شبه روتيني
اليوم 21:00
مشعر منى
الأخبار العالمية
السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بخطط التفويج
اليوم 20:49
تعرف على ترتيب إجمالي الرواتب السنوية بأندية البريميرليج
الرياضة
تعرف على ترتيب إجمالي الرواتب السنوية بأندية البريميرليج
اليوم 20:45
زلزال في ميلان
الرياضة
زلزال في ميلان
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©