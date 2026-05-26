«برتڤيل»: المشاريع العقارية في أبوظبي تتجاوز الجدول المسبق



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة برتڤيل للتطوير العقاري تحقيق نتائج لافتة في مسيرة تنفيذ مشاريعها الإنشائية، مع تقدم الأعمال الإنشائية بوتيرة مرتفعة بما يتجاوز مواعيد وخطط الإنجاز المحددة بالمشاريع.

وأظهرت البيانات أن 7 من أصل 8 مشاريع قيد التنفيذ لشركة برتڤيل للتطوير العقاري، تُحقق معدلات إنجاز تفوق الجداول الزمنية المقررة.

وأظهرت البيانات المسجلة تفوق نسب الإنجاز الفعلية لمشاريع برتڤيل للتطوير العقاري مقارنة بالنسبة المتوقعة، حيث سجل مشروع «ڤيل 11» نسبة تقدم بلغت 20.52% فوق نسبة الإنجاز المتوقعة، وحقق «باب القصر ڤنال ڤيو ريزيدنس 22» نسبة تقدم بلغت 10.78%، فيما بلغت نسبة التقدم بمشروع «باب القصر ريزيدنس 31» نحو 4.32%، وبمشروع «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» نحو 2.76%.

وأظهرت البيانات تقدم نسب الإنجاز الفعلية بمشروع «ڤيل 12» بنسبة 2.40% مقارنة بالتوقعات، كما سجل مشروع «باب القصر ريزيدنس 25» نسبة تقدم بلغت 1.17%، وحافظ مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» على توافق كامل مع نسبة الإنجاز المسجلة، بما يعكس استقرار وتيرة التنفيذ والالتزام بالمستهدفات الإنشائية، بينما شهد «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» تأخراً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بنسبة الإنجاز المتوقعة، غير أن الفريق المعني يواصل عمله بخطى ثابتة لتحقيق تقدم إضافي يُعيد المشروع إلى مساره المستهدف.

وأكدت «برتڤيل» تقدم الإنجاز الإنشائية بمشاريع الشركة بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز بمشروع «ڤيل 11» حتى نهاية شهر مايو الحالي نحو 99%، وفي «باب القصر ڤنال ڤيو ريزيدنس 22» نحو 19%، و«باب القصر ريزيدنس 31» 40.3%، و«باب القصر جاردن ريزيدنس 66» 15.2%.

كما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع «ڤيل 12» نحو 41%، و«باب القصر ريزيدنس 25» 38%، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» 38.6%، وسجل مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» نسبة إنجاز بلغت 40.4%.

وتواصل شركة برتڤيل للتطوير العقاري التزامها الراسخ بتسليم جميع مشاريعها في المواعيد المتعاقد عليها، مستندةً إلى منظومة رقابة متكاملة تعتمد أحدث أدوات إدارة المشاريع وكوادر هندسية متخصصة.