الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«اتحاد غرف ألمانيا» يخفّض توقعات النمو الاقتصادي

26 مايو 2026 19:21


 خفّض اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، متوقعاً نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% بدلاً من 1% التي توقعها سابقاً.
وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف، إن ألمانيا تواجه «أزمة مزدوجة».
وأضافت: «إلى جانب المشكلات الهيكلية في ألمانيا، تأتي التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وبعد ثلاثة أعوام من الركود والانكماش، يشعر كثيرون بأنهم بلغوا حدود قدرتهم على التحمل».
ومن المنتظر أن يعرض مجلس خبراء الاقتصاد المعروف باسم «حكماء الاقتصاد» تقريره الربيعي غداً، ومن المرجح أيضاً أن يخفّض توقعاته بشكل ملحوظ، بعدما توقّع في نوفمبر الماضي نمواً بنسبة 0.9%.
وأوضح الاتحاد أن الأجواء بين الشركات الألمانية تدهورت بشكل واسع مع بداية الصيف، مشيراً إلى أن الشركات قيّمت أوضاعها التجارية بسلبية لم تشهدها البلاد منذ جائحة كورونا.

وذكرت نتائج استطلاع اقتصادي أن أكثر من ربع الشركات تعتبر أوضاعها «سيئة»، بينما وصفتها 23% فقط بأنها «جيدة» كما تتوقع ثلث الشركات تراجع الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية مقارنة ببداية العام.
وبحسب الاستطلاع، اعتبرت 70% من الشركات أن أسعار الطاقة والمواد الخام تمثّل أكبر خطر على أعمالها.
كما أثرت الأجواء السلبية على الاستثمارات، إذ تخطط 22% فقط من الشركات لزيادة ميزانيات الاستثمار، بينما يضطر أكثر من ثلث الشركات إلى خفضها.
وطالب الاتحاد الحكومة الألمانية بالإسراع في خفض تكاليف الطاقة والعمل والضرائب، وتقليص البيروقراطية ومتطلبات إعداد التقارير. وتسعى الحكومة الائتلافية إلى طرح حزمة إصلاحات كبيرة قبل العطلة الصيفية.

المصدر: د ب أ
