أبوظبي للأوراق المالية» منصة المستثمرين الدوليين إلى الفُرص الإماراتية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يُسهم «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بدور فعّال في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين العالميين للوصول إلى الفُرص الاستثمارية النوعية التي توفرها أبوظبي، بما يعكس قوة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته على الساحة الدولية.

وتتواصل جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الأسواق المالية العالمية، وتوفير وصول أوسع للمستثمرين الدوليين إلى أحد أكثر أسواق رأس المال نمواً وديناميكية في المنطقة، حيث اتخذت منذ بداية العام الحالي عدداً من المبادرات والخطوات وعقدت عدداً من الشراكات لتعزيز عمق السوق في أبوظبي، وتوسيع منظومة مزوّدي السيولة وصنّاع السوق، بهدف تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها الإمارة.

وتم التعاون مع عدد من البورصات والمؤسسات المالية العالمية لتعزيز الربط المباشر بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم دور «أبوظبي للأوراق المالية» في تحقيق رؤية أبوظبي طويلة الأمد نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة، فضلاً عن ترسيخ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كشريك عالمي رائد وبوابة استثمارية رئيسية إلى اقتصاد الإمارة، الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والنمو المستدام، والمدعوم برؤية استراتيجية طويلة الأمد.



وصول أسرع

وفي خطوة تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الأسواق المالية العالمية، وتوفِّر وصولاً أوسع للمستثمرين الدوليين إلى أحد أكثر أسواق رأس المال نمواً وديناميكية في المنطقة، عزّزت «بلومبرغ» و«مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» شراكتهما الاستراتيجية من خلال إضافة منتجات المشتقات والبيانات السوقية الخاصة بالسوق إلى منصة بلومبرغ تيرمينال، والتي تشمل 11 عقداً.

ويمنح هذا التكامل عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، التي يعتمد عليها أكثر من 350 ألف متخصّص مالي حول العالم، صناديق التحوط ومديري الأصول والبنوك العالمية والمكاتب العائلية والمستثمرين والوسطاء إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات شاملة ومباشرة حول سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بما يساهم في تعزيز انفتاح السوق على المستثمرين العالميين، ويوفر نافذة متقدمة لمتابعة أداء أبرز الشركات الإماراتية المدرجة.



ثقافة مالية

وأعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة مع «زود»، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، بهدف تشجيع المشاركة المسؤولة في أسواق رأس المال واختبار استراتيجيات استثمارية مختلفة، وفهم آليات التداول بشكل عملي، إلى جانب تنمية معارفهم بالأسواق المالية ضمن تجربة تعليمية تفاعلية.

ومن خلال تلك الشراكة سيتم تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الواقعية التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بثقة أكبر. وللغرض ذاته تم التعاون مع «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال» بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتنمية المهارات الاستثمارية، وترسيخ الوعي المالي لدى الجيل القادم من روّاد الأعمال والمستثمرين.



خدمات متكاملة

وأطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، «منظومة الخدمات المُدارة»، وهي أحدث باقة من حلول وخدمات التداول المتكاملة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات، والمُصمّمة لتبسيط تجربة الاستثمار وتسريع الوصول إلى الفرص في السوق أمام المستثمرين في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتجمع المنظومة بين التمويل، والتداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن مسار موحّد وسلس يزيل التعقيدات التقليدية، ويُسرّع من عملية انتقال المستثمر من إيداع الأموال إلى تنفيذ استثماراته بشكل مباشر، كما تتيح هذه الخدمات لشركات الوساطة والمؤسسات المالية في دولة الإمارات دمجها مباشرة ضمن منصاتها لتمكن المتعاملين من تمويل الاستثمارات وتنفيذ التداولات وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن تجربة متكاملة وأكثر انسيابية.



تعزيز الكفاءة

وأعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، انضمام بنك «إتش إس بي سي»، كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تعزّز مكانته وتزيد إمكانية وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من نشاط السوق، ويسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استدامة نموّه ويعزّز جاذبيته للمستثمرين العالميين. وتعكس هذه المبادرة ثقة المؤسسات العالمية بمتانة وعمق الأسواق المالية في دولة الإمارات، وترسّخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.



نمو متسارع

ومن أجل تعزيز الربط العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب المؤسسي الدولي على فرص الاستثمار في أسواق المال في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة السوق ضمن أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، انضمت مؤسسة الخدمات المالية الدولية «مورغان ستانلي» إلى السوق بصفة عضو تداول عن بُعد، وذلك في خطوة نوعية تتيح لعملائه الوصول المباشر إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبما يعكس التطور المتسارع في عمق السوق وكفاءة التداول وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب حضوره المتنامي والقوي ضمن أبرز المؤشرات العالمية.



طلب دولي

وبصفته مركزاً إقليمياً رائداً لصناديق الاستثمار المتداولة من حيث السيولة، نظّمت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أول فترة طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية مقره الولايات المتحدة. وتلت فترة الطرح إدراج صندوق كرين شيرز واحد للدخل البديل (كوين) في إنجاز يؤكد التزام السوق المستمر بالابتكار في توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية العالمية وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إلى الأسواق. وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق إقبالاً من مستثمرين ينتمون إلى أكثر من 46 جنسية عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية في موقع السوق، ما يعكس طلباً دولياً قوياً ومتنوّعاً. كما أعلنت «كرينشيرز» عن إدراج صندوقي مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين من بورصة نيويورك ليعّزز مكانة أبوظبي كمركز ذي أهمية متنامية للمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تحظى بطلب كبير على المستوى العالمي.



تدفقات رأس المال

ووسّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، منظومتها لما بعد التداول، من خلال انضمام بنك أبوظبي الأول كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تُمثّل محطة رئيسية ضمن جهود المجموعة في تطوير بنيتها التحتية، وبما يساهم في تعزيز مشاركة المستثمرين المؤسّساتيين والدوليين. ويتيح التوسع في شبكة أعضاء التقاص العام للمشاركين في السوق تحسين كفاءة رأس المال، وتبسيط العمليات، والاستفادة من خدمات تقاص متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، بما يعزّز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال الإقليمية والدولية.



مديرو الأصول

وفي استجابة مباشرة لتنامي اهتمام مديري الأصول العالميين والمستثمرين المؤسسيين، نظّمت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جولتها التعريفية للمستثمرين الأولى في عام 2026 في هونغ كونغ لاستعراض قصة نمو إمارة أبوظبي المتسمة بالمرونة، إلى جانب تنوّع الفرص الاستثمارية المتاحة عبر السوق، وتمّ التركيز على مسارات النمو الخاصة بالشركات المدرجة والبنية السوقية المتقدمة التي يقدّمها السوق، باعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم، إلى جانب استعراض باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر قطاعات ذات عوائد توزيعات مجزية وقطاعات تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة.



تكامل الأسواق

ونظّمت بورصة أرمينيا منتدى استثمارياً لتسليط الضوء على آلية الربط بين السوقين عبر منصة «تبادل»، بما يتيح تداولاً سلساً لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، ويعزّز وصول المستثمرين في كل من البلدين إلى الفرص المتاحة في أسواق كل منهما.

وضمن هذا التوجه وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة إيطاليا، التابعة لمجموعة يورونكست، خطاب نوايا يُحدّد إطاراً لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق يورونكست، ويهدف هذا التعاون إلى إتاحة الفرصة أمام المُصدرين للوصول إلى مستويات أوسع من السيولة وتوسيع قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً، مع ضمان تنفيذ عمليات التسوية العابرة للحدود وخدمات الأصول ونقل الأسهم بين مركز إيداع الأوراق المالية في أبوظبي (أبوظبي للإيداع) ومركز إيداع يورونكست في ميلانو بكفاءة عالية وبامتثال كامل للمتطلبات التنظيمية المعمول بها. كما سيجري استكشاف سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق عبر الحدود من خلال منصة «تبادل».



ذكاء اصطناعي

يستثمر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل متواصل في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بهدف تعزيز فهم السوق، وتسهيل الوصول إليه، وفي هذا الإطار أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تصميم وتطوير منصة تقنية متطورة لإتاحة بيانات التداول بالتعاون مع شركة «Saal.ai». ويعكس هذا التعاون التزام السوق المستمر بتقديم حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين أصحاب المصلحة وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق، ورفع مستويات الثقافة المالية.