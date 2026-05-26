الإماراتيون في صدارة نزلاء فنادق أبوظبي محلياً في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



يتصدر الإماراتيون إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي محلياً خلال العام الماضي، بواقع 887 ألف نزيل وبحصة %34.1، بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للعام 2025.

واستقبلت فنادق أبوظبي، خلال العام الماضي، نحو 2.6 مليون نزيل محلي خلال العام الماضي، مقابل 3.3 مليون نزيل دولي، ليصل إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي إلى 5.9 مليون نزيل.



أسواق رئيسة

وأشار التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة بالإمارة، إلى أن السوق الهندي المحلي يأتي في المرتبة الثانية بواقع 383 ألف نزيل، ثم السوق المصري بواقع 160 ألف نزيل، يليه السوق الفلبيني 148 ألف نزيل، ثم الباكستاني 90 ألف نزيل.

وبحسب بيانات الدائرة، استقبلت إمارة أبوظبي 26.6 مليون زائر خلال عام 2025، في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضّلة، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوّارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل الأمد، وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليار درهم، وزاد عدد المشاركين في فعاليات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بنسبة 40% ليبلغ 2.2 مليون مشارك، وارتفع عدد الحضور في الفعاليات الثقافية والترفيهية بنسبة 20% ليصل إلى 4.2 مليون مشارك.

واستقبلت أبوظبي 5.9 مليون نزيل فندقي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي، إلى جانب 338 ألف نزيل في بيوت العطلات ومواقع التخييم الفاخر. ودعّم هذا الأداء نمواً بنسبة 10% في أعداد الزوّار الدوليين، مقارنة بعام 2024، مع بروز أسواق رئيسة مستهدفة، من بينها الهند وروسيا والمملكة المتحدة. وأسهم ذلك في رفع معدل إشغال الفنادق في الإمارة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 81%.



متوسط الإشغال

وبحسب أحدث بيانات مركز إحصاء أبوظبي استناداً إلى إحصاءات الدائرة، استقبلت فنادق أبوظبي خلال شهر يناير الماضي 536 ألف نزيل فندقي، في وقت سجّلت 905 ملايين درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 9.3 % مقارنة مع 828 مليون درهم في يناير من العام 2025، وسجّلت الفنادق متوسط إشغال 85 %، مقارنة مع 84 % في يناير من العام الماضي، فيما بلغ متوسط الإقامة في يناير الماضي 2.8 ليلة. وبلغ عدد النزلاء من السوق المحلي 61 ألف نزيل، وتضم أبوظبي حتى يناير الماضي 172 منشأة فندقية بسعة 34526 غرفة فندقية، وفقاً للبيانات.