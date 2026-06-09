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اقتصاد

«غرف دبي» تعرِّف المستثمرين الفرنسيين على الفرص الواعدة في الإمارة

«غرف دبي» تعرِّف المستثمرين الفرنسيين على الفرص الواعدة في الإمارة
9 يونيو 2026 14:24

 

دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي بالتعاون مع سفارة الدولة في باريس، حواراً مفتوحاً في العاصمة الفرنسية باريس مع مجموعة مختارة من المستثمرين الفرنسيين، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتيحها دبي للشركات الفرنسية في مجموعة من القطاعات الحيوية.
حضر اللقاء، فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وبمشاركة 45 من المستثمرين الفرنسيين، فيما تم استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ومقر إقليمي للتوسع على مستوى المنطقة، إلى جانب أبرز الميزات التي توفّرها دبي للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، إلى جانب الدعم الذي تقدمه غرف دبي للمستثمرين الفرنسيين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي تزخر بها دبي وتوسيع أعمالهم في الإمارة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها للشركات العالمية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، بفضل مكانتها كمركز أعمال دولي حيوي يربط بين الاقتصادات والأسواق الرئيسية حول العالم، ونلتزم بدعم الشركات الفرنسية وتزويدها بدعم متكامل لتسريع توسع أعمالها في دبي، لتمكينها من تحقيق النمو المستدام والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها الإمارة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل انضمام 211 شركة فرنسية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من 2026، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفرنسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 3275 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 559% مقارنة بـ497 شركة فرنسية مسجلة في عضوية الغرفة خلال العام 2016.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وفرنسا 40.3 مليار درهم خلال 2025، مرتفعةً من 18.4 مليار درهم خلال 2021، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 120% خلال 5 سنوات.
وبذلك تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لدبي في 2025، حيث استحوذت على 17.7% من إجمالي تجارة دبي الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

 

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