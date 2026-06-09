معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ينطلق غداً في إكسبو الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الحدث الأبرز والأكبر من نوعه في المنطقة والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم في دورة تشهد حضوراً دولياً واسعاً وانضمام عارضين جدد للمرة الأولى.

ويجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من كبار مصممي وصناع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة إلى جانب أشهر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الألماس والأحجار الكريمة والمشغولات الراقية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها في ظل المكانة التي رسخها على مدى دوراته المتعاقبة كأحد أهم معارض الذهب والمجوهرات في المنطقة لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته دورته السابقة باستقطاب أكثر من 91 ألف زائر ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على المعرض والثقة التي يحظى بها لدى العارضين والمتخصصين وعشاق اقتناء المجوهرات والساعات الفاخرة.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ولبنان واليمن إلى جانب الصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا وباكستان وروسيا وسنغافورة وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية فيما يحتضن المعرض خمسة أجنحة دولية متكاملة تمثل هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند لتوفر للزوار فرصة استثنائية للتعرف على أحدث التصاميم العالمية واقتناء أرقى القطع والمجموعات الحصرية.

ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويقدم لزواره مجموعة واسعة من مجوهرات الألماس الفاخرة والمشغولات المصنوعة من الذهب والبلاتين والفضة إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ والساعات الراقية كما يسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية من خلال عروض متخصصة للألماس المصنع مخبرياً والمعادن الثمينة وتقنيات ومعدات صناعة وتغليف المجوهرات.

ومن المتوقع أن يكشف المشاركون عن مجموعات محدودة الإصدار وقطع فنية استثنائية مستوحاة من ثقافات متعددة تجمع بين الذهب والزمرد والياقوت والأوبال بما يمنح الزوار تجربة فريدة للاطلاع على أحدث إبداعات دور المجوهرات العالمية.

ويشهد الحدث حضوراً مميزاً لمنصة «صاغة الإمارات» التي تواصل ترسيخ حضورها كإحدى أبرز المبادرات الداعمة للمواهب الوطنية في قطاع تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات حيث تستعرض نخبة من إبداعات المصممين الإماراتيين وما يتمتعون به من حرفية عالية وقدرة على المزج بين عناصر التراث الإماراتي الأصيل وأحدث الاتجاهات العالمية في عالم المجوهرات وتوفر المنصة للمشاركين فرصة عرض ابتكاراتهم ومجموعاتهم الجديدة أمام آلاف الزوار والمتخصصين والمشترين إلى جانب كبرى العلامات التجارية العالمية المشاركة في المعرض بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعريف بإبداعاتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم التجارية والمهنية.