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الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 أيام

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 أيام
15 يونيو 2026 08:29

انخفض الدولار، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35% في التعاملات الآسيوية ليصل إلى 1.1607 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3448 دولار.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.50% إلى 0.7075 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5854 دولار.

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وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.31% إلى 99.492، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو.

في المقابل، انخفض الين إلى 160.150 مقابل الدولار، ليستمر في التذبذب حول مستوى 160.

المصدر: وام
الدولار
الدولار الأميركي
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