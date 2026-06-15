«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحصد الجائزة البلاتينية للابتكار من «دبي للجودة»



دبي (الاتحاد)

حصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، على الجائزة البلاتينية للابتكار من مجموعة دبي للجودة، وذلك ضمن خمس جوائز مرموقة نالتها الشركة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للمجموعة.

وتسلّمت الإمارات العالمية للألمنيوم الجوائز من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ونالت نجيبة الجابري، الرئيس التنفيذي لشؤون الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في الإمارات العالمية للألمنيوم، جائزة الإمارات للسيدات ضمن فئة القيادة.

كما حصدت الشركة جوائز أخرى تقديراً لجهودها في التحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة، ولمشاريع الابتكار التي نفذتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسرني تسلم جائزة الابتكار من مجموعة دبي للجودة، وأهنئ جميع زملائي الذين حظوا بالتكريم ضمن هذه الجوائز، التي تمثل تقديراً لالتزامهم بالتحسين المستمر والابتكار، وسعيهم الدائم إلى تطوير أساليب العمل وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتميز».

وعملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم في دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، وتُعد اليوم من أبرز مزودي التكنولوجيا في صناعة الألمنيوم العالمية واعتمدت الشركة على تقنياتها الخاصة في جميع مشاريعها التوسعية منذ تسعينيات القرن الماضي، كما كانت أول شركة إماراتية ترخص تقنيتها الصناعية الأساسية دولياً، وتُعد تقنية «EX»، الجيل العاشر من تقنيات الصهر التي طورتها الشركة من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءةً على مستوى العالم، ويجري حالياً اختبارها في موقع الطويلة.

ويعد التحسين المستمر والابتكار جزءاً أساسياً من ثقافة العمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحد العوامل الرئيسية التي تدعم ريادة الشركة وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وتحرص الشركة على إشراك موظفيها في تطوير الأعمال وتحسين الأداء من خلال برنامج «اقتراحات الموظفين»، الذي يُعد من أقدم البرامج من نوعه عالمياً، إلى جانب برنامج «تميّز» الذي أطلق في عام 2016 لتمكين الموظفين من قيادة مشاريع تطوير وتحسين استراتيجية تسهم في تعزيز الأداء وتحقيق قيمة مستدامة للشركة.