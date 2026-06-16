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اقتصاد

الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام

الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام
16 يونيو 2026 11:30

استقر الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أيام، في حين تذبذب الين بالقرب من مستوى 160 للدولار بعد أن رفع بنك ​اليابان المركزي أسعار الفائدة.

ويتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بما ​في ذلك ‌بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والمقرر ⁠عقدها في ​الأيام المقبلة.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع ولم يفاجئ الأسواق ‌كثيراً.
واستقر سعر الين عند 160.23 للدولار، متأرجحاً بالقرب من عتبة 160.

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وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.705 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار اتخذ بالإجماع بعد ثلاث زيادات متتالية، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.

واستقر اليورو عند 1.159 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1.1622 دولار الذي سجله أمس ​الاثنين. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في أحدث ‌التعاملات ⁠1.3413 دولار اليوم ‌الثلاثاء.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية ‌مقابل ست عملات أخرى، مستوى 99.66.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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