«موانئ دبي» تشارك في حملة «حافظوا على موانئنا»



دبي (الاتحاد)

شاركت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في حملة توعية بيئية بعنوان «حافظوا على موانئنا»، بالتعاون مع «دي بي ورلد» ومدينة دبي الملاحية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة البحرية والحد من تلوث مياه الموانئ.

ركزت الحملة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع البحري حول مخاطر التلوث البحري الناتج عن مخلفات الزيوت، والنفايات الكيميائية الخطرة، ومياه الصرف الملوثة وأهمية الالتزام بالإجراءات البيئية المعتمدة، والإدارة السليمة للنفايات، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة.

شملت الحملة زيارات ميدانية وحملات تفتيش مشتركة بعدد من السفن في أحواض إصلاح السفن، وذلك من قبل سلطة موانئ دبي ومدينة دبي الملاحية.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الحملة تأتي في إطار التزام سلطة موانئ دبي بتعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة في حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الحفاظ على مياه الموانئ يمثل أولوية استراتيجية تدعم استدامة القطاع البحري وتعزز تنافسية دبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً.