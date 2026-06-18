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اقتصاد

"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى بنغازي الليبية

"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى بنغازي الليبية
18 يونيو 2026 13:47

دبي (الاتحاد)

دشّنت "فلاي دبي" أولى رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

وتُوسّع "فلاي دبي" مع إطلاق رحلاتها إلى بنغازي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، شبكتها في إفريقيا لتشمل 13 وجهة في تسع دول.

واستُقبلت الرحلة الافتتاحية أمس برشاشات المياه التقليدية بحضور عدد من كبار المسؤولين في المطار.

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وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، إن عملاء الناقلة سيستفيدون من بوابة جديدة إلى إفريقيا مع إطلاق رحلاتها المباشرة إلى بنغازي، مؤكدا أنها التزمت منذ بدء عملياتها، بخدمة الأسواق التي لا تتمتع برحلات ربط جوية كافية، وخلق فرص جديدة للسفر والتجارة والسياحة، وهو ما تعكسه إضافة بنغازي إلى وجهاتها الجديدة، وبما يعزز جهود تعزيز الربط من وإلى دبي كمركز عالمي للطيران.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن إفريقيا لا تزال سوقًا ذات أهمية إستراتيجية كبيرة للناقلة.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات ثلاث مرات أسبوعياً انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الاستفادة بتذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.

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