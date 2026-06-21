%17.7 حصة البنوك الإسلامية من أصول القطاع المصرفي في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ %17.75 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر أبريل الماضي، كما استحوذت على %23.4 من إجمالي الائتمان المُقدَّم من البنوك، وأيضاً على نسبة %21.5 من إجمالي الودائع و%19.8 من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة.

وفي المقابل استحوذت البنوك التجارية على حصة تبلغ 82.25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنهاية شهر أبريل الماضي، كما استحوذت على 76.6% من إجمالي الائتمان المُقدّم من البنوك، وأيضاً على نسبة 78.5% من إجمالي الودائع و80.2% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية خلال شهر أبريل الماضي، نحو 5.57 تريليون درهم، في حين بلغ إجمالي الائتمان 2.72 تريليون درهم، وارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 3.467 تريليون درهم، ووصلت استثمارات البنوك الإماراتية إلى 921 مليار درهم.



ودائع وقروض

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 22.6% على أساس سنوي وبنسبة 1.9% خلال شهر ليصل إلى 636.7 مليار درهم في أبريل الماضي، مقابل 519.3 مليار درهم في أبريل 2025 ونحو 624.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تجارية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التجارية بلغت 19.8% على أساس سنوي وبنسبة 0.6% خلال شهر، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المُقدّم من البنوك التجارية 2.084 تريليون درهم في أبريل الماضي، مقابل 1.74 تريليون درهم في أبريل 2025، ونحو 2.070 تريليون درهم في مارس الماضي.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية نما بنسبة 17.2% على أساس سنوي ليبلغ 989.2 مليار درهم في أبريل 2026 مقارنة بنحو 844.2 مليار درهم في أبريل 2025، ونما إجمالي أصول المصارف الإسلامية بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول للمصارف الإسلامية وقتها 977 مليار درهم.

وفي المقابل ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 17.3% على أساس سنوي ليبلغ 4.581 تريليون درهم في أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.905 تريليون درهم في أبريل 2025، وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية في مارس 2026 نحو 4.579 تريليون درهم، ليستقر دون تغيُّر يُذكر عن شهر أبريل الماضي.

وفيما يخص الودائع المصرفية، فنمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 745.8 مليار درهم، مقابل 620.5 مليار درهم في أبريل 2025 ونحو 741.4 مليار درهم في مارس الماضي، ولتحقق نمواً بنسبة 20.2% على أساس سنوي وبنسبة 0.6% خلال شهر، فيما زادت ودائع البنوك التجارية بنسبة 16.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.7% خلال شهر، لتبلغ 2.723 تريليون درهم في أبريل 2026، مقارنة مع 2.345 تريليون درهم في أبريل من العام الماضي و2.704 تريليون درهم في مارس 2026.



نمو الاستثمارات

أشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبنسبة 0.5% خلال شهر، لتصل إلى 181.9 مليار درهم في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 165.6 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، ونحو 181.1 مليار درهم في مارس الماضي، وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التجارية 739 مليار درهم في أبريل 2026 مقابل 608.8 مليار درهم بنهاية أبريل من العام الماضي، ونحو 713.1 مليار درهم في مارس 2026، بارتفاع نسبته 21.4% على أساس سنوي وبنسبة 3.6% خلال شهر.