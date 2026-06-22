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الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع

الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع
22 يونيو 2026 11:24

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بلغتها في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط.
وارتفع الذهب ​في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4197.41 دولار للأوقية بحلول ​الساعة 0238 ‌بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض يوم ⁠الجمعة ​إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7 بالمئة إلى 4215.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 66.10 دولار للأونصة، ​وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1667.97 دولار وارتفع البلاديوم واحداً ​بالمئة إلى 1270.41 دولار.

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المصدر: وكالات
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