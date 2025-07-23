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الذكاء الاصطناعي

"مايكروسوفت" تطلق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في "ويندوز 11"

"مايكروسوفت" تطلق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في "ويندوز 11"
23 يوليو 2025 10:42

أطلقت "مايكروسوفت" مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تحديث جديد لنظام  "ويندوز 11"، وتشمل أداة "Copilot Vision" التي تتيح تحليل محتوى الشاشة بالكامل، إلى جانب مزايا أخرى حصرية لأجهزة "Copilot Plus" المزودة بمعالجات "سناب دراجون" الجديدة.
ويمكن لكافة مستخدمي "ويندوز 11" الآن استخدام "Copilot Vision" من خلال تطبيق "Copilot"، إذ تعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لفهم ما يظهر في الشاشة وتحليله، مثل التطبيقات وصفحات الويب، ويستطيع المستخدم طرح أسئلة صوتية تتعلق بالمحتوى المعروض، أو طلب المساعدة في تنفيذ مهام، مثل تحسين الإضاءة في الصور.
وسيحصل مستخدمو أجهزة "Copilot Plus" على تجربة أكثر تقدما، تشمل مساعدا ذكيا مدمجا في تطبيق الإعدادات، يتيح البحث بأوامر طبيعية مثل:أرغب في تفعيل الوضع الهادئ، أو "توصيل جهاز بلوتوث"؛ إذ يمكن للأداة تنفيذ الأوامر تلقائيا إذا كانت ضمن قدراتها.
كما سيحصل هؤلاء المستخدمون على تحديثات لميزة "Click to Do"، التي تظهر عند الضغط على زر ويندوز مع النقر بزر الماوس الأيسر، وتتيح تنفيذ إجراءات سريعة مثل تلخيص النصوص، أو كتابة مستندات عبر "Copilot"، أو جدولة اجتماع عبر "Teams". وسيتمكن مستخدمو "Copilot Plus" أيضا من الحصول على مولد ملصقات ذكي في تطبيق "Paint"، وأداة لتحديد العناصر داخل الصور وتحريرها بدقة، إلى جانب خيار إضاءة ذكي في تطبيق الصور "Photos"، وأداة "اللقطة المثالية" ضمن تطبيق "Snipping Tool" لالتقاط المحتوى بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وإلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي، توفر "مايكروسوفت" مزايا عامة لكافة مستخدمي "ويندوز 11"، منها أداة اختيار الألوان داخل "Snipping Tool"، وآلية جديدة لمعالجة الأخطاء التي تتسبب بإعادة تشغيل غير متوقعة للجهاز تلقائياً.

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