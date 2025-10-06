الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

تأخير وارتباك.. وراء الكواليس في مشروع AI بلا شاشة

6 أكتوبر 2025 09:31

في خطوة طموحة نحو المستقبل، تواجه OpenAI ومصمم Apple الأسطوري جوني آيف تحديات تقنية غير متوقعة أثناء تطوير جهاز ذكاء اصطناعي مبتكر، صغير الحجم، وبدون شاشة، قادر على التفاعل مع البيئة من حوله والاستجابة لمستخدميه بطريقة ذكية. المشروع يعد بإعادة تعريف طريقة استخدامنا لأجهزة الحوسبة، لكنه يواجه عقبات كبيرة قد تؤخر إطلاقه.

اقرأ أيضاً.. "تشات جي.بي.تي" يدفع "أوبن إيه.آي" إلى نادي النصف تريليون 


وفقاً لموقع "تك كرانش" استحوذت OpenAI  في مايو الماضي، على شركة io الناشئة، التي أسسها جوني آيف بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، مقابل 6.5 مليار دولار. وأعلن ألتمان وقتها أن آيف وفريقه سيساعدون الشركة في خلق جيل جديد من أجهزة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكانت التوقعات تشير إلى إطلاق أول أجهزة هذا المشروع في عام 2026.

 

وفقًا لتقارير Financial Times، الهدف الحالي، هو إنشاء جهاز ب大小 الكف، بلا شاشة، يستجيب للإشارات الصوتية والبصرية من البيئة المحيطة ويتفاعل مع المستخدمين بشكل مباشر. إلا أن مشاكل غير محلولة تتعلق بـ "شخصية" الجهاز، طريقة التعامل مع الخصوصية، والبنية التحتية للحوسبة، قد تؤخر موعد الإطلاق.

على سبيل المثال، ذكر أحد المصادر للصحيفة أن الجهاز سيكون دائم الاستماع بدلاً من انتظار أوامر محددة، لكن الفريق يواجه صعوبة في ضمان أن الجهاز يتحدث فقط عند الحاجة وينهي المحادثات في الوقت المناسب، وهو أحد أبرز التحديات التقنية في المشروع.


إسلام العبادي(أبوظبي)

