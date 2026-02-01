"إنستغرام" تختبر ميزة جديدة للانسحاب من قائمة "الأصدقاء المقربين"

أبوظبي (الاتحاد)

تعمل منصة إنستغرام على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإزالة أنفسهم من قائمة "الأصدقاء المقرّبين" الخاصة بحسابات أخرى، بحسب ما أكدته شركة ميتا لموقع تك كرانش. وأوضحت الشركة أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم اختبارها علنًا حتى الآن.

ما هي ميزة "الأصدقاء المقرّبين"؟

تتيح ميزة "الأصدقاء المقرّبين" لمستخدمي إنستغرام مشاركة القصص (Stories) ومقاطع الريلز والمنشورات مع مجموعة محددة من الأشخاص بدلًا من جميع المتابعين. ومنذ إطلاق هذه الميزة عام 2018، لم يكن بإمكان المستخدمين الانسحاب من قائمة الأصدقاء المقرّبين الخاصة بشخص آخر.

اكتشاف الميزة الجديدة

تم رصد النموذج الأولي الداخلي لهذه الميزة لأول مرة من قبل المهندس العكسي أليساندرو بالوتزي، المعروف بتتبعه للخصائص غير المعلنة قبل طرحها رسميًا.

ووفقًا لصورة شاشة نشرها بالوتزي، سيُظهر إنستغرام تنبيهًا للمستخدم يفيد بأنه في حال مغادرة قائمة الأصدقاء المقرّبين لشخص ما، فلن يتمكن من رؤية محتوى الأصدقاء المقرّبين لهذا الحساب إلا إذا تمت إضافته مجددًا من قبل صاحب القائمة.

بالرغم من أن بعض المستخدمين قد يشعرون بالإحراج أو الاستياء إذا غادر شخص ما قائمة الأصدقاء المقرّبين الخاصة بهم، فإن هذه الميزة قد تكون مرحّبًا بها لدى آخرين لا يرغبون في الظهور ضمن قوائم معينة.

ويُذكر أن سناب شات، أحد أبرز منافسي إنستغرام، يتيح بالفعل للمستخدمين إزالة أنفسهم من القصص الخاصة للآخرين، وهي وظيفة مشابهة إلى حد كبير.

هل سيتم إطلاق الميزة قريبًا؟

كما هو الحال مع أي نموذج داخلي، لا يوجد تأكيد حتى الآن حول موعد طرح هذه الميزة للعامة.

ميزات أخرى قيد التطوير وخطط اشتراكات مدفوعة

إلى جانب تحديثات "الأصدقاء المقرّبين"، تعمل إنستغرام على تطوير مزايا جديدة أخرى. فقد أعلنت ميتا مؤخرًا عن خطط لاختبار اشتراكات مدفوعة تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على إنستغرام وفيسبوك وواتساب.

وبالرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه الاشتراكات، أشار بالوتزي إلى أن الاشتراك المميز على إنستغرام قد يتيح إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور، ومعرفة المتابعين الذين لا يبادلون المتابعة، إضافة إلى مشاهدة القصص من دون علم صاحبها.

وأكدت ميتا أن هدفها من هذه الاشتراكات هو منح المستخدمين مزيدًا من التحكم والمرونة في طرق المشاركة والتواصل، مع الحفاظ على التجربة الأساسية مجانية. كما أوضحت أنها لا تزال تختبر استراتيجيات متعددة، مع إمكانية تقديم حزم اشتراك مختلفة لكل تطبيق تتضمن مجموعة مميزة من الخصائص الحصرية.



