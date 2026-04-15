الاتحاد الأوروبي يهدد بإجراءات مؤقتة ضد ميتا بشأن الذكاء الاصطناعي على واتساب

هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفرض إجراءات مؤقتة على شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، في إطار نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتحقق المفوضية مع «ميتا» بعد إعلانها العام الماضي تقييد وصول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي المنافسين إلى «واتساب». وأوضحت أن الشركة عادت لاحقاً لتقول إنها ستتيح الوصول مجدداً، لكن مقابل رسوم تفرض على هؤلاء المزودين.

وقالت نائبة رئيس المفوضية، تيريزا ريبيرا، إن «استبدال الحظر القانوني بتحديد سعر يؤدي إلى النتيجة نفسها لا يغيّر من تقييمنا الأولي بأن سلوك ميتا قد يشكّل إساءة استغلال لوضعها المهيمن، وقد يضر بالمنافسة بشكل خطير في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي».

وأضافت أن الإجراءات المؤقتة، في حال اعتمادها، تهدف إلى «إعادة إتاحة الوصول الكامل لمساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين إلى واتساب إلى حين استكمال التحقيق».

وأكدت ريبيرا أن «إقصاء المنافسين في أسواق سريعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي هو تحديداً النوع من السلوك الذي صُممت الإجراءات المؤقتة للتصدي له».

وبإمكان «ميتا» الرد على تقييم المفوضية وتقديم مقترحات أو تنازلات لتفادي فرض هذه الإجراءات.