الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن ايه.آي" تكشف عن نموذج "جي.بي.تي-5.4-سايبر"

شعار روبوت الدردشة الذكيChatGPT
16 ابريل 2026 10:46

بدأت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن ايه.آي السماح لعدد محدود باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جي.بي.تي-4ر5-سايبر المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج، وذلك بعد أسبوع واحد من إطلاق منافستها الأميركية أنثروبيك نموذجها المماثل كلود ميثوس بريفيو.

ويتم إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي جي.بي.تي-4ر5-سايبر في البداية لمجموعة محددة من المستخدمين المشتركين في برنامج تراستد أكسيس فور سايبر الخاص بشركة أوبن ايه.آي  وهو ما يعني السماح لمئات قليلة من المستخدمين بالوصول إليه الآن مع اعتزام الشركة السماح للآلاف باستخدامه في وقت قريب.

ويستهدف جي.بي.تي 4ر5-سايبر مساعدة المؤسسات في اكتشاف ومعالجة المشكلات الأمنية في أنظمة المعلومات،  ومع فرض قيود أقل فإنه يسمح بفحص أعمق للأنظمة.

وتبرز هذه الخطوة اشتداد التنافس بين أوبن ايه.آي وأنثروبيك  في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني.

ولفت نظام كلود ميثوس من أنثروبيك القادر على اكتشاف ما يعرف باسم "ثغرات اليوم صفر" واستغلالها بشكل مستقل في الأنظمة الرئيسية، انتباه الحكومات والمؤسسات المالية.
وثغرات اليوم صفر هي الثغرات الأمنية غير المعروفة للشركات المطورة للبرامج ويمكن استغلالها بمجرد اكتشافها مما يحرم الشركة المطورة من أي فرصة لمنع هذا الاستغلال،  

  
 

