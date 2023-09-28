سيف النعيمي: تذاكر جائزة «الاتحاد للطيران» تقترب من النفاد

مصطفى الديب (أبوظبي)



أعلن سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، عن وجود العديد من المنتجات الجديدة التي توفرها الشركة وحلبة مرسى ياس، خلال «النسخة 15» من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، مشيراً إلى أن الحلبة تحتفل بالجولة على طريقتها الخاصة، من خلال مجموعة من المفاجآت التي تُسعد الجماهير.

جاء ذلك خلال حوار النعيمي الخاص مع «الاتحاد» الذي تحدث فيه عن محاور عدة، والإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بالجولة النهائية من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وكشف سيف النعيمي عن اقتراب نفاد تذاكر السباق الختامي من البطولة، مؤكداً أنه لم تتبق إلا أعداد محدودة من فئة الضيافة، وطالب عشاق «الفورمولا-1» بضرورة الإسراع في شراء التذاكر خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المدرجات الجديدة التي تقام خلال النسخة، وذلك لتوفير أكبر عدد من المقاعد، لتلبية الإقبال الكبير على تذاكر السباق.

وقال: هناك مدرجات بسعة 3 آلاف مقعد يتم بناؤها على نهاية الخط المستقيم، وكذلك تتواجد أيضاً مدرجات نسخة العام الماضي في بداية الخط المستقيم.

أعلن عن وجود مقاعد جديدة بشرفة المنعطف الثاني بعدد 700 تذكرة، مشيراً إلى أن الشرفة توفر زاوية رؤية جديدة تماماً، ويستمتع الحضور بها بدرجة كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن الشرفة يتم توفير الخدمات فيها، مع مجموعة من المطاعم العالمية الكبرى، وقال: إن هناك منتجاً جديداً في «تلة» أبوظبي، وستكون ممتعة ومختلفة بشكل كبير.

وفيما يخص التذاكر نفسها، وكيفية الدخول بها، وكذلك طرق الحصول عليها، قال النعيمي: إن إطلاق تطبيق «أبوظبي جي بي»، لتسهيل كافة الأمور للجمهور، خاصة فيما يتعلق بطريقة الحصول على التذكرة، وكذلك نقلها من شخص إلى آخر بطريقة سلسة وآمنة.



وتحدث النعيمي عن شركة إثارة، مؤكداً أنها تملك خبرات طويلة في مجال تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية، كونها ناتجة عن دمج بين شركتي فلاش وأبوظبي لإدارة رياضة السيارات، مشيراً إلى امتلاك «إثارة» لفريق عمل محترف ومتميز، لديه خبرات تصل إلى أكثر من 15 عاماً.

وأضاف: تم تنظيم أكثر من 700 فعالية على مستوى عالمي، ووصل عدد الجمهور الذي تابع الفعاليات إلى 16 مليون مشاهد من أرض الأحداث.

وأضاف: هذه الخبرات ستكون في خدمة مختلف الأحداث في جزيرة ياس، خاصة جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، منوهاً إلى أنه تم التركيز على مجموعة من المنتجات التي تخدم السياحة في أبوظبي، خاصة أن 73 بالمائة من زوار النسخة الماضية جاءوا من خارج الدولة، الأمر الذي يعني ضرورة توفير منتجات، تساعدهم في التعرف على معالم أبوظبي الشهيرة.

وأشار إلى أن عدد الحضور في العام الماضي، وصل إلى 160 ألف متفرج على مدار الأيام الأربعة، لذلك فإن الجميع مستعد لاستقبال الجمهور الغفير.

وأعلن عن إتاحة الفرصة أمام حاملي تذاكر «الفورمولا-1»، لزيارة معالم كبيرة في أبوظبي، مثل متحف اللوفر، وقصر الوطن، من دون مقابل، كما أن التذكرة تتيح لحاملها دخول إحدى الحدائق الترفيهية الكبرى في ياس، بما فيها «سي وورلد» التي تم افتتاحها مؤخراً في السعديات.

وعلى الصعيد الفني، وتأثير حسم لقب بطولة العالم، من جانب الهولندي فيرستابن قبل الجولة، إن حدث، قال: أبوظبي لها خصوصية شديدة لدى عشاق «الفورمولا1»، ودائماً تشهد المزيد من الإثارة على مضمار ياس، من أجل ختام الموسم بشكل جيد، من جانب السائقين والفرق، بغض النظر عن حسم اللقب من عدمه، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على مشاهدة جولة ياس، ويكفي أن عدد المتابعين لسباق «نسخة 2021» بشكل مباشر الذي أقيم في ياس، وصل إلى 110 ملايين متابع على مستوى العالم.



تجربة مختلفة



أكد سيف راشد النعيمي، أن استضافة «الاتحاد أرينا» لبطولة العالم للسوبر كروس للدراجات النارية 4 و5 نوفمبر المقبل، تؤكد مدى الثقة في أبوظبي، كونها مدينة رياضية عالمية ورائدة، مؤكداً أن البطولة ستكون حدثاً مختلفاً بشكل كبير، لاسيما أن «تراك» السباق سيكون داخل صالة «الاتحاد أرينا»، فضلاً عن وجود جزء خارجي منه، الأمر الذي يوفر تجربة ترفيهية مثيرة للغاية لعشاق رياضات السرعة، وأنها المرة الأولى التي تقام البطولة في الشرق الأوسط.



الاستدامة مستمرة



كشف سيف راشد النعيمي، عن أن حلبة مرسى ياس مستمرة في تجربتها مع الاستدامة، من خلال توفير التذاكر الإلكترونية، وكذلك إضاءة الحلبة بكشافات «إل إي دي» التي توفر في الطاقة بشكل كبير.

التوسع الخارجي



قال سيف النعيمي: إن شركة «إثارة» لديها خطة للتوسع الخارجي، خاصة في المنطقة الخليجية، مؤكداً أن الشركة تملك كوادر محترفة قادرة على تنظيم كبرى الفعاليات في مختلف المجالات.