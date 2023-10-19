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الرياضة

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف
19 أكتوبر 2023 08:15

ساو باولو (أ ف ب)

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي الهلال السعودي، إصابة النجم نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في ركبته اليسرى، مشيرين إلى أنه سيخضع للجراحة.
وكان نيمار «31 عاماً»، تعرّض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروجواي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026».
وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع (إكس)، «أوضحت الفحوص الطبية تعرّض نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، ويخضع لبرنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية».
من جهته، أفاد الاتحاد البرازيلي بأن هدافه يخضع لجراحة في موعد لم يُحدّد بعد.
وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريجيس في بيان إن «كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة ومعافى، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب».
ولفت الاتحاد إلى أن قسمه الطبي والهلال على «اتصال دائم» ومتفقان على مساعدة المهاجم على التعافي.

 

السعودية
الهلال السعودي
نيمار
البرازيل
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