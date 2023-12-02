«الجودو» يختتم مشاركته في «طوكيو جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



تختتم يوم الأحد بطولة «طوكيو جراند سلام»، بصالة ميتروبولتان التي تسع لأكثر من 6 آلاف متفرج، مع إقامة منافسات الوزن الثقيل والخفيف تحت 52 للسيدات، حسب التعديل الذي أجرته اللجنة المنظمة، بالاستفادة من وجود 5 ملاعب «بساطات بلاستيكية» جرت عليها مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي تبلغ جوائزها حسب لائحة الاتحاد الدولي 154 ألف دولار.

ويشارك في البطولة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، وتلقت البعثة قبل بداية مشاركتها في الدور التمهيدي، تهاني العديد من الوفود الشقيقة والصديقة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لإمارات العز والشموخ.

افتتح منتخبنا مشواره بخسارة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم أمام جيسيكا كليمكايت بطلة كندا والعالم عام 2021، رغم البداية القوية للاعبتنا، إلا أن الخبرة رجحت كفة كليمكايت، ونارمند بيان، في وزن تحت 66 كجم أمام الإسرائيلي عيران فيكس، وكريم عبد اللطيف في تمهيدي وزن تحت 73 كجم أمام بطل إسبانيا سلفادور روكا، وطلال شفيلي أمام النمساوي وشيد بورشا بـ «الأسكور الذهبي» ضمن الدور التمهيدي لوزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، وميثاء محمد النيادي أمام بطلة جورجيا أيتيري ليبار في وزن تحت 52 كجم، رغم تطور مستواها.

وشهدت الجولة الافتتاحية تأهل جريجوري أرام إلى دور الـ 16 في وزن تحت 90 كجم بفوزه على ماميدالي أخيلدييف من تركمنستان، ليواجه الجورجي لوكا بابوتسو، وواصل لاعبنا انتصاراته ليبلغ دور الثمانية بفوزه على لوكا، وينتقل لملاقاة صاحب الأرض والجمهور بطل اليابان سانشيروا مورا، وجاءت خسارة لاعبنا بالنقاط، قبل أن يبلغ نصف النهائي.

وتختتم مشاركتنا الأحد، عندما تلعب بشيرات خوردي في وزن الخفيف تحت 52 كجم، مع كارينا أيفيموفا لاعبة فريق «المحايدين» لفردي السيدات، وعلى مستوى الرجال يلعب ظافر آرام في الوزن الثقيل تحت 100كجم مع بطل إيطاليا جينارو بيريللي.