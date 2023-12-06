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الرياضة

«أبيض الناشئين» يكمل جاهزيته لـ «غرب آسيا»

«أبيض الناشئين» يكمل جاهزيته لـ «غرب آسيا»
6 ديسمبر 2023 17:00

 دبي (الاتحاد)

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يستعد منتخبنا مواليد 2008 للمشاركة في بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين لكرة القدم التي تستضيفها مدينة صلالة في سلطنة عُمان خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري، حيثُ يلعب منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وسوريا والأردن، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات عُمان «المستضيف» والعراق واليمن ولبنان.
ويتجمع أبيض الناشئين مساء الغد على ملعب نادي شباب الأهلي بالممرز، لأداء حصته التدريبية الأولى، استعداداً للسفر يوم السبت المقبل إلى صلالة.
واختار المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي 23 لاعباً لهذا التجمع، وهم: هود صالح المنهالي، مسلم محمد تعيب (الجزيرة) فيصل محمد البريكي، مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد (الوحدة) عبدالله راشد علي، هزاع فيصل بن عقيل (العين) سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، فهد خليل إبراهيم (النصر) إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت (الوصل) محمد أحمد مشموم، محمد بطي محمد، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي) عمير يوسف الريسي، عبيد عمران عبيد، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله (الشارقة) محمد يوسف عبدالله، حمد علي محمد (الفجيرة).
وكان أبيض الناشئين قد خاض أربع تجارب ودية تحضيراً لهذه المشاركة، حيثُ لعب مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب قيرغستان في معسكره الداخلي الذي أقيم أكتوبر الماضي، وتعادل سلبياً في المباراة الأولى، وفاز في المباراة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف.
والتقى مع منتخب العراق للناشئين ودياً مرتين في معسكره الداخلي بدبي في شهر نوفمبر الماضي، ونجح في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى بهدف دون رد، ثم تعادل بدون أهداف في المباراة الثانية.

كرة القدم
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