فورست جرين روفرز.. «النادي الأخضر»

معتز الشامي (دبي)

فريق فورست جرين روفرز مثال بارز على كيفية إدارة نادي كرة قدم بمسؤولية خضراء، حيث يقع النادي في بلدة نيلسوورث على بعد 25 ميلاً فقط من مدينة بريستول، والتي تعد واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، وبدأت رحلة النادي الإنجليزي للحصول على لقب أكثر نادي كرة قدم خضرة في العالم من قبل «الفيفا»، وأول نادي كرة قدم محايد للكربون في العالم في حالة ملهمة تستحق الدراسة، بعدما بات أكثر أندية كرة القدم صداقة للبيئة على هذا الكوكب

وكان النادي يلعب في بطولات الدوري المحلية منذ أواخر القرن التاسع عشر، واقتحم المؤتمر «أعلى دوري كرة قدم خارج الأقسام الرئيسة في إنجلترا» في مطلع الألفية عندما تم شراؤه من قبل ديل فينس، مؤسس Ecotricity، مورد للطاقة الخضراء والمتجددة.

وربما لاحظ متابعو كرة القدم حول العالم، أن اللاعبين يحصلون على استراحات إضافية خلال منتصف الطريق من كل شوط لشرب المياه، وذلك بسبب موجات الحر الشديدة عبر أوروبا خلال الصيف، وأيضاً في معظم دوريات المنطقة العربية، وهذا الأمر بات قانوناً في كرة القدم، مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية «نحو 40 درجة»، ولكن ليس فقط صحة ورفاهية الرياضيين المتفانين في خطر، بل ربع الملاعب في إنجلترا وفق تقرير بيئي تم نشره في وسائل إعلام إنجليزية في وقت سابق، تواجه خطر «الكوارث المناخية»، ويتوقع تعرض ملاعب وست هام وتشيلسي وساوثهامبتون المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفيضانات في العقود المقبلة وفق البحث البيئي المعلن.

ولتوسيع جهودهم للتخفيف من هذه الأنواع من الكوارث المتعلقة بالمناخ، بدأت فورست جرين روفرز موسم هذا العام بحملة لتشجيع المشجعين على الذهاب من منازلهم إلى المباراة سيراً على الأقدام، في سابقة ربما تكون جديدة وغير مسبوقة.

ملابس من مخلفات القهوة

كان فريق فورست جرين روفر يلعب بالفعل بملابس مصنوعة من الخيزران، وهو محصول صديق للبيئة نسبياً، ويحتاج إلى مياه أقل بكثير لزراعته مقارنة بالقطن، قبل أن يقرر استخدام التكنولوجيا المستدامة هذا العام من خلال معدات اللعب المصنوعة من مواد معاد تدويرها من البلاستيك ونفايات القهوة من المحامص المحلية.

وبدأ الالتزام بالاستدامة في الانتشار إلى المستوى الأعلى، حيث يلعب مانشستر يونايتد بملابس مصنوعة من بلاستيك المحيط المعاد استخدامه، نتيجة للتعاون المستمر بين مصنعي القمصان أديداس والمبادرة البيئية بارلي من أجل المحيطات، بينما ليفربول، نفذت قمصان ريال مدريد ويوفنتوس المصنوعة من الزجاجات المعاد تدويرها في المواسم الأخيرة.

النادي النباتي

تعتبر الفطائر المحشوة باللحوم معياراً في يوم المباراة لعشاق كرة القدم.. لكن الأمر ليس كذلك في فورست جرين روفرز، فمنذ عام 2015 أصبح النادي نباتيا بالكامل مع علامة تجارية نباتية من الجمعية النباتية لإثبات ذلك، ولا يقدم أي مأكولات لها أثار سلبية على انبعاثات الكربون، ولكن وجبات نباتية بالكامل في كل شيء، حيث تبين أن اتباع نظام غذائي نباتي يأتي مع مجموعة من الفوائد البيئية، أبرزها تقليل انبعاث الكربون بنسبة ربما تصل إلى 70%.



استاد خشبي

تم تقديم تصميم لإستاد «خشبي» بالكامل بسعة 5000 مشجع وسيطلق على الملعب الجديد لقب «أكثر ملاعب كرة القدم خضرة في العالم»، كونا صديقا للبيئة ومصمم من الخشب، وهو من تصميم المعمارية العالمية الراحة زها حديد، ويتم العمل على بناءه حاليا، ويقع ملعب النادي في قلب منطقة «إيكو بارك» التي تبلغ مساحتها 100 فدان، وتهدف إلى توفير مرافق للمجتمع، بالإضافة إلى نادي صالات رياضية، وملاعب موسمية، وعيادات علوم رياضية، فضلاً عن استضافة الأحداث، والاجتماعات، والمؤتمرات، ومن المقدر، أن تصل تكلفته إلى حوالي 123 مليون دولار.

ويحتوي الملعب على مجموعة من الميزات الصديقة للبيئة من أول ملعب كرة قدم عضوي في العالم (من دون سماد صناعي، وبدلا من ذلك يقوم حارس الأرض برش الطحالب البحرية الأسكتلندية واقتلاع الأعشاب الضارة يدويا) إلى موطن معاد تربيته حول الأرض للسماح للحياة البرية المحلية بالازدهار.

تعهد المناخ

في عام 2022، أصبح نادي فورست جرين أول منظمة رياضية بريطانية، توقع على تعهد المناخ، وهي مبادرة تقودها شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، والتي تدعو بعض أكبر الشركات في العالم إلى الالتزام بخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2040، كما حازت شركة فورست جرين روفرز التي تتخذ من نيلسوورث مقراً لها من قبل الأمم المتحدة تقديراً لسلسلة من إنجازات الطاقة المتجددة.



مصادر الطاقة المتجددة

يعتمد النادي الإنجليزي بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة باستمرار، ولكونه مملوكاً من قبل شركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، فبدلاً من استخدام حافلة الفريق العادية التي تعمل بالبنزين، يمتلك فورست جرين روفرز حافلة فريق كهربائية، بينما قام النادي أيضاً بدمج موازنة الكربون في كل تذكرة، مما يسمح لهم بالتعويض عن انبعاثات الكربون الناتجة عن المشجعين الذين يسافرون إلى ملعب نيو لون، والمشجعون الذين يحضرون المباريات خارج أرضهم «هناك أيضاً مجموعة كبيرة من نقاط شحن السيارات الكهربائية في موقف السيارات».

كما يتم تشغيل النادي بالكامل بواسطة كهرباء الطاقة الخضراء والغاز المحايد للكربون، مع وجود ألواح شمسية على سطح الملعب وجزازة عشب روبوتية تعمل بالطاقة الشمسية تستخدم تقنية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوجيهها تلقائياً حول الملعب دون الحاجة إلى بشري، بالإضافة إلى ذلك، يتم جمع مياه الأمطار التي تتسرب من السقف، وإعادة تدويرها لاستخدامات أخرى في جميع أنحاء الملعب.