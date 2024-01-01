أبوظبي تضع «10 ألعاب» في «صدارة المشهد» عالمياً

مراد المصري (أبوظبي)

ستكون أبوظبي واحدة من أهم الوجهات للفعاليات الرياضية الأكبر على الساحة الدولية في عام 2024، وذلك سيراً على النمو المتواصل على مدار عقود كانت فيه عاصمة الإمارات مركزاً لأهم وأكبر البطولات والأحداث القارية والعالمية، وتصل إلى ذروتها من حيث العدد الذي يشهد نقلة كبيرة في العام الجديد، وهنا نستعرض أبرز بطولات تضع 10 ألعاب في صدارة المشهد العالمي خلال العام الجاري.

البداية في يناير الجاري مع استضافة أبوظبي للمرة الأولى بطولة «جائزة أبوظبي الكبرى للإبحار» 13 و14 يناير، حيث تتنافس 10 فرق وطنية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا وأميركا على متن قوارب «سيل جي بي» الشراعية السريعة في ميناء زايد، ويقام الحدث بتنظيم من شركة مبادلة للاستثمار، الشريك العالمي لهذه السلسلة من السباقات، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتصبح أبوظبي المحطة الأحدث في سلسلة الموسم الرابع للسباق الذي يشمل أيضاً نيويورك، لوس أنجلوس، سيدني، سان تروبيه، سان فرانسيسكو ودبي.

ويسود الترقب 19 يناير، مع النسخة الثانية من بطولة «أبوظبي إكستريم»، الحدث العالمي الذي ينطلق بمبادرة إماراتية فريدة ومبتكرة، من حيث الجمع بين «الجو جيتسو والجرابلنج» وتقام داخل القفص، بمشاركة نخبة من أقوى المتنافسين من حول العالم.

والموعد في فبراير، مع النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، والتي تقام من 3 إلى 11 فبراير، وتعتبر واحدة من أبرز البطولات على أجندة رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة الـ 500 نقطة، بمشاركة نخبة من أبزر لاعبات العالم، في مقدمتهن التونسية أنس جابر.

وتعتبر أبوظبي المحطة الأكبر، ضمن مراحل سباقي طواف الإمارات للرجال والسيدات، حيث تقام منافسات طواف السيدات للعام الثاني على التوالي من 8 إلى 11 فبراير، على أن يكون الحدث الأكبر مع طواف الرجال الذي يمتد من 19 إلى 25 فبراير، وهما السباقان اللذان تتصدر بهما الإمارات القائمة العالمية في جهود تعزيز ونشر رياضة الدراجات الهوائية.

وتعود مرة أخرى «بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون» التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي في حلبة مرسى ياس في أبوظبي 8 و9 مارس المقبل، وهي النسخة التاسعة من البطولة العالمية التي تجتذب الآلاف من مختلف الفئات العمرية.

وسيراً على النجاحات الباهرة التي تقوم بها الإمارات في الجودو، فإن أبوظبي وجهة النسخة المقبلة من بطولة العالم للجودو التي تقام في مايو المقبل، وجاء اختيار الاتحاد الدولي للإمارات عموماً، وأبوظبي على وجه التحديد، بالإجماع من مجلس الإدارة، وما يزيد من قيمة الحدث أنه المحطة الرئيسية الأخيرة من جولة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويأتي الحدث ليكون إضافة مهمة، إلى جانب بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام سنوياً، وتحدد لها من 18 إلى 20 أكتوبر، لتكون الجودو أحد أبرز الرياضات على الصعيد الدولي في أبوظبي خلال العام الجاري.

ويأتي الجو جيتسو في صدارة الأحداث العالمية في أبوظبي، مع إقامة «النسخة 16» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خلال نوفمبر المقبل، وتشهد سنوياً مشاركة الآلاف من اللاعبين، وتعتبر الحدث الأكبر من نوعه في العالم في هذه الرياضة، ويقام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، إلى جانب إقامة بطولات دولية كبرى للجو جيتسو في أبوظبي، خلال مايو ويونيو المقبلين.

وتشهد بطولة أبوظبي للجولف، تغييراً تاريخياً مع انتقالها لتقام خلال نوفمبر المقبل، وتحديداً من 14 إلى 17 نوفمبر في نادي ياس لينكس، عوضاً عن الموعد المعتاد في يناير، وذلك مع دخولها ضمن المرحلة النهائية لجولة دي بي ورلد العالمية للجولف، تحت مسمى «المحطة الختامية الفاصلة – بلاي أوف»، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، يتأهل عقب نهاية هذه البطولة أفضل 50 لاعباً للبطولة الختامية التي تقام في الأسبوع التالي في دبي، ضمن خطوة تكاملية رائدة تضع الإمارات في صدارة المشهد العالمي لهذه الرياضة، علماً أن بطولة أبوظبي تعتبر واحدة من بطولات النخبة في «سلسلة رولكس» الحصرية بجوائز 9 ملايين دولار.

وتستضيف أبوظبي بطولتين عالميتين للجولف للعام الثاني على التوالي، وهما «تحدي أبوظبي» من 18 إلى 21 أبريل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، و«تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل في نادي شاطئ السعديات للجولف، وتقام البطولتان ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، في إطار اتفاقية بين جولة دي بي ورلد واتحاد الجولف.

وتحتضن أبوظبي خلال العام بطولة العالم للسبارتن للمرة الرابعة، وذلك في موعد يتم إعلانه رسمياً قريباً، عقب نجاح الحدث في ديسمبر الماضي، حيث تقام فعاليات التحدي في صحراء الوثبة ويجمع نخبة من الرياضيين من شتَّى أنحاء العالم.

وفي إطار الاتفاقية التي تمتد إلى عام 2030، وتحتضن فيه أبوظبي سباقات «الفورمولا-1» على حلبة ياس، لتكون ختام الموسم العالمي عام 2024، في «عاصمة الرياضة» أيضاً، وذلك مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى 8 ديسمبر المقبل.

وانطلق هذا السباق الختامي للموسم في أبوظبي منذ عام 2009، ويتواصل بنجاح كبير، ومشاركة نخبة السائقين والفرق العالمية، وبحضور الآلاف من الجماهير على المدرجات في كل نسخة.ومن المقرر أن تتواصل مباريات وأنشطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في أبوظبي، وذلك وفق الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تمتد لأربع سنوات،



«دولية الوحدة» تدشن «أحداث الساحرة»

شهد العام الماضي فعاليات حصدت نجاحات بارزة في أبوظبي، تثير اهتمام المتابعين للنسخة المقبلة خلال 2024، ومن أبرزها فعاليات كرة القدم، وتحديداً كأس السوبر الأرجنتيني، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولات ودية تقام للمرة الأولى، بمشاركة أندية عربية ودولية، البداية فيها مع بطولة الوحدة الدولية، بمشاركة الزمالك المصري، الاتفاق السعودي، وأم صلال القطري إلى جانب الوحدة.



ماراثون أدنوك «علامة فارقة»

تحول ماراثون أدنوك أبوظبي إلى «علامة فارقة»، على صعيد الفعاليات الرياضية في أبوظبي، ورسخ مكانته الدولية، بمشاركة نخبة من العدائين، وسط الآلاف من المتسابقين، من مختلف الفئات والأعمار.

ويتميز الماراثون الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بأنه أكثر من مجرد يوم للجري، ولكنه أصبح أداة مجتمعية مؤثر في تبني الرياضة «أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً»، من خلال إقامة سلسلة من السباقات المجتمعية على مدار العام في مختلف مناطق أبوظبي.