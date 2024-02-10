نجم الريال الجديد يختار «الرقم المفضل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب بالميراس، والذي يبدأ مغامرته مع ريال مدريد، اعتباراً من الصيف المقبل، عندما يكمل 18 عاماً، يضع عينه على القميص رقم 7 ليرتديه، تيمناً بالنجوم «السوبر» الذين ارتدوه، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني راؤول جونزاليس.

وكان ريال مدريد أعلن التعاقد مع إندريك في ديسمبر 2022، على أن ينضم إلى صفوف «الملكي» في صيف 2024، ووافق الريال وقتها على دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده وهو 60 مليون يورو.

وقال إندريك في حديث لشبكة «بلاكارتي في»: لاتشغلني الأرقام ولا أهتم كثيراً بها، ولكنني أفضل الرقم 7، لأنه الرقم الذي أستخدمه في ألعاب الفيديو الخاصة بـ «الفيفا» والدوري الأميركي لكرة السلة «NBA».

وأضاف إن هذا الرقم يجذب الكثير من الاهتمام لأن النجم كريستيانو رونالدو يرتديه، كما يرتدي نجم السلة لوكا دونسيتش الرقم 77، ولهذا فإنني أعتبر الرقم 7 مميزاً جداً، وأتلهف على ارتدائه، وسبق أن ارتديت قمصاناً تحمل الرقم 11 و10، وأرتدي حالياً مع بالميراس الرقم 9، ولكنه يحمّلني مسؤولية كبيرة.

ويحتاج إندريك لإقناع مواطنه فينسيوس جونيور، الذي يرتدي قميصاً يحمل الرقم 7، إذا كان يريد فعلاً أن يسيرعلى خطى «الأسطورتين» كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس.

والمعروف أن «فيني» يرتدي قميصاً يحمل الرقم 7 من الموسم الماضي عندما جدد عقده من «البلانكوس».

أما إذا اختار إندريك الرقم 9 الذي رشحته له إدارة الريال، والذي يرتديه حالياً مع بالميراس، فإن تلك مسؤولية كبيرة تشكل ضغطاً عليه، لأنه الرقم الذي ارتداه مواطنه «الظاهرة» رونالدو ولاعبين آخرين مثل الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني فرناندو توريس والأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

إندريك فيلبي موريرا دي سوزا، وهذ اسمه بالكامل، المولود في 21 يوليو 2006، دخل تاريخ الكرة البرازيلية في 2023، بعد أن تُوّج بثلاثة ألقاب «الدوري وكأس السوبر، ودوري «باوليستا»، إلى جانب استدعائه لمنتخب «السامبا» الأول، ليكون رابع أصغر لاعب ينضم إلى الفريق الأول.