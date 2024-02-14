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الرياضة

«الفضيحة» و«الأطفال».. معارك الصحف المدريدية والكتالونية لا تتوقف!

«الفضيحة» و«الأطفال».. معارك الصحف المدريدية والكتالونية لا تتوقف!
14 فبراير 2024 16:22

عمرو عبيد (القاهرة)


يبدو أن الجدل المصاحب لمباريات ريال مدريد لا يتوقف أبداً، وبينما احتفلت الصحف «المدريدية» بفوز فريقها «الصعب» خارج أرضه أمام لايبزج، شنّت نظيرتها «الكتالونية» هجوماً «ساخراً» على نتيجة وأحداث المباراة، وتحديداً لقطة إلغاء هدف «المستضيف الألماني»، وعنونت «لي سبورتيو» غلافها بكلمات صريحة وواضحة، قائلة «المساعدات تصل أوروبا!»، وقالت إن «الريال» حقق الفوز بفضل دياز والحارس لونين والحكم البوسني، الذي قام بإلغاء هدف لصاحب الأرض، وصفته بـ«الصحيح»، ومشيرة إلى أن القرار التحكيمي يُعد «فضيحة» بكل المقاييس.

 

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وسارت «موندو ديوبورتيفو» على نفس النهج بالطبع، حيث كتبت فوق غلافها «الحكم يمنح ريال مدريد الأجنحة»، إشارة إلى أنه ساعده على خطف النقاط الثلاث من المباراة، بعد إلغاء هدف الفريق المحلي لأسباب «غير مفهومة» حسب وصفها، قبل أن يقتنص دياز الهدف الوحيد الذي فاز به فريقه، وهو ما دعاها لنشر تقرير بعنوان «الريال يلعب تحت الغطاء الجوي»، قالت فيه إن «الملكي» يخوض منافسات أوروبا بهدوء كبير نظراً لثقته أنه في النهاية سيفوز بفضل تأمين «الغطاء الجوي»، حيث لم يتمكن «الفار» من منح لايبزيج هدفه المُستحق، ولم تفلح الإعادة في إجبار الحكم على طرد كارفاخال، ولم يُخرج الحكم نفسه البطاقة الصفراء المُستحقة لتوني كروس، وبينما يُشاهد العالم كل ذلك، يوجه «الريال» لهجته الحادة تجاه قضية «نيجرييرا» المزعومة.

 


بالطبع، لم تصمت الصحف المدريدية أمام ذلك الهجوم الواضح، ونشرت «ماركا» تقريراً بعنوان «هنري يوضح الأمر للأطفال!»، ناقلة تحليل النجم الفرنسي تييري هنري للقطة الهدف الملغي المثيرة للجدل، حيث قال نجم برشلونة الأسبق إن تداخل اللاعب المتسلل مع حارس المرمى كان سبب إلغاء الهدف، صحيح أنه لم يتداخل في لعبة الهدف نفسه، إلا أنه تداخل في مسار حركة الحارس، وأردف هنري «إذا أردت عدم التداخل في اللعبة حال تسللك، يجب أن تبتعد عن اللعبة وترفع يدك لتأكيد ذلك»، وهو ما تمسكت به «ماركا» ونشرته رداً على أصوات الانتقاد «الكتالونية» التي وصفتها بـ«الأطفال»، استمراراً لحالة الاحتقان الدائمة بين المعسكرين.
وعلى جانب آخر، أشادت «آس» بالنجم الموهوب إبراهيم دياز، واصفة إياه بـ«العبقري»، ونشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني بعنوان «في حب إبراهيم»، بينما قالت في تقرير آخر إن دياز «العبقري» ولينون «الحصن» منحا الريال انتصاراً صعباً يقربه من دور الـ8، في حين قالت «ماركا» إن دياز سجّل بـ«طريقة سحرية»، ونقلت تصريحات أنشيلوتي التي قال فيها إن الكل يعلم أن حسم بطاقة التأهل لم يكن في ألمانيا، بل سيكون هناك في مدريد.

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