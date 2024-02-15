«البايرن» يشرب من «كأس العذاب»!

روما (أ ف ب)



مُني بايرن ميونيخ الألماني بصفعة جديدة في غضون أقل من أسبوع، بعد سقوطه على أرض لاتسيو الإيطالي 0-1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مباراة أكملها منقوصاً منذ منتصف الشوط الثاني، فيما وضع باريس سان جيرمان الفرنسي قدماً في الدور ربع النهائي.

وخاض «البايرن» المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلّة أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن 0-3، ما جعل حامل لقب «البوندسليجا» في آخر 11 عاماً متخلفاً عن ليفركوزن بفارق خمس نقاط.

ويبحث «البايرن» عن الصمود في البطولة القارية الأولى التي أحرزها ست مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، في وقت يخاطر بأن ينهي الموسم من دون ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.

أقرّ مهاجمه الإنجليزي هاري كاين ان بايرن يمرّ «حقاً في أسبوع صعب، وبدأنا جيداً في الشوط الأول، وحصلنا على فرص سانحة، واحدة لي، في هذا النوع من المباريات، تكون لحظات مفصلية، كان الشوط الثاني مخيباً، خرجنا بطاقة وثقة أقلّ فعوقبنا، عندما تتأخر بهدف ويُطرد لك لاعب، تصعب المهمة».

أردف لاعب توتنهام السابق «نحن في فترة صعبة، علينا أن نقاتل، يجب أن نقلب المعادلة، أمامنا مباريات كبيرة علينا المحاربة لأجلها».

على الملعب الأولمبي في روما، عدّل المدرب توماس توخل خطته من 3-4-3، معتمداً أربعة مدافعين، كما زجّ بيوزوا كيميش، توماس مولر والبرتغالي رافايل جيريرو، بدلاً من الشاب ألكسندر بافلوفيتش، الفرنسي ساشا بوي والإنجليزي إريك داير.

ويأمل لاتسيو، حامل كأس الكؤوس الأوروبية 1999 في بلوغ ربع النهائي على غرار أفضل نتائجه في 2000، علماً أن حامل لقب الدوري الإيطالي في 1974 و2000 يحتل راهناً المركز السابع في «سيري أ».

وثأر لاتسيو موقتاً من «البايرن» الذي تغلب عليه مرتين في دور الـ16 من المسابقة القارية في 2021، في روما 4-1 ثم على أرضه 2-1.

وكان «البايرن» الأفضل في الشوط الأول، لكن دون نجاعة، وكانت أخطر فرصة له لجمال موسيالا بتسددية علت العارضة بعد لعبة جماعية «40».

شهدت المباراة منعطفاً مهماً، عندما كان الدنماركي جوستاف إيساكسن يسدّد من داخل المنطقة، وعاجله المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو بـ «دعسة» قوية على قدمه نال على إثرها بطاقة حمراء، مع احتساب ركلة جزاء ترجمها ببرودة أعصاب المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي «69».

قال إيموبيلي لمنصة أمازون برايم فيديو «استعددنا لهذه المباراة كي نصعّب المهمة على البايرن، حتى لو كانت فرصتنا 10% فقط، قدّم الفريق كل ما لديه في أرض الملعب».

في المباراة الثانية، منح المهاجم الدولي كيليان مبابي المتوقع رحيله نهاية الموسم، والشاب برادلي باركولا الأفضلية لفريقهما باريس سان جيرمان، الحالم بلقب أوّل في المسابقة، بتسجيلهما هدفي الفوز أمام ضيفه ريال سوسيداد الإسباني 2-0، في أول مواجهة على الإطلاق بينهما.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يضيف باركولا ابن الـ 21 عاماً الثاني في الدقيقة 70.

قال مبابي لكانال بلوس «سجّلنا في لحظات مفصلية، نحن سعداء بالخطوة الأولى، يبقى عمل كبير، لكن من الجيّد السفر إلى هناك مع هذه الأفضلية».

وأضاف القائد البرازيلي ماركينيوس «واجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الأوّل، أنّبنا المدرب بين الشوطين، وأعتقد أن هذا الأمر نجح، لأن شخصيتنا كانت أفضل في الثاني».

ويبدو أن سان جرمان سيتخلص من عقدة الأرقام التي لا تميل لمصلحته، حيث اقصي في خلال خمس من مواجهاته الست الأخيرة أمام أندية إسبانية في دور خروج المغلوب في المسابقة القارية الأم، علماً أنه لم يتأهل سوى مرة واحدة وكانت أمام برشلونة في ثمن نهائي موسم 2020-2021.