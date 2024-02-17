الإنتر يقترب من «العشرين»!

روما (أ ف ب)



تحضّر الإنتر بأفضل طريقه، لما ينتظره الثلاثاء، ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ساليرنيتانا الأخير 4-0، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وبانتصاره الثامن توالياً، بينها اثنان في الكأس السوبر الإيطالية التي أحرز لقبها وستة في الدوري، ابتعد فريق المدرب سيموني إنزاجي في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس الذي يحل ضيفاً «السبت» على فيرونا، باحثاً عن استعادة توازنه بعد هزيمتين على التوالي أمام «النيراتسوري» بالذات، وأودينيزي بنتيجة واحدة 0-1.

ويعيش فريق إنزاجي موسماً رائعاً، إذ لم يذق طعم الهزيمة في الدوري سوى مرة واحدة تعود إلى 27 سبتمبر على أرضه أمام ساسوولو 1-2، ما يجعله مرشحاً بقوة للفوز باللقب للمرة العشرين في تاريخه.

وما يزيد من حظوظ الإنتر أنه يملك أيضاً مباراة مؤجلة يخوضها في 28 الحالي على أرضه ضد أتالانتا.

وضد فريق يتقهقر في ذيل الترتيب، ما دفعه الأحد الماضي إلى التخلّي عن مدربه فيليبو إنزاجي، شقيق سيموني، والاستعانة بفابيو ليفيراني، لم يجد الإنتر صعوبة تُذكر على غرار لقاء الذهاب، حين حسمه برباعية نظيفة أيضاً سجلها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي كان على موعد مع الشباك الجمعة أيضاً.

وعاد إنزاجي إلى الفريق بعدما غاب عن الفوز على روما 4-2 في المرحلة الماضية بسبب تراكم الإنذارات، وبدأ اللقاء بإشراك لاوتارو والفرنسي ماركوس تورام أساسيين، رغم ما ينتظر الفريق الثلاثاء ضد أتلتيكو.

وكان الإنتر الأفضل منذ البداية، واقترب من افتتاح التسجيل باكراً، لكن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا تألق في مناسبات عدة، وحظيَ أيضاً بمساعدة من القائم الأيمن الذي صدّ متابعة لتورا، والعارضة التي تدخلت في وجه تسديدة صاروخية لنيكولو باريلا.

وأثمر الضغط في النهاية عن هدفين في غضون أقل من دقيقتين، الأول عبر تورام «17» والثاني عبر لاوتارو «19»، وذلك بتمريرتين من البرازيلي كارلوس أوجوستو، ليرفع الأول رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين والثاني إلى 10 أهداف.

وبذلك، بات لاوتارو ثالث لاعب يسجل 20 هدفاً أو أكثر للإنتر في الدوري خلال ثلاثة مواسم متتالية، بعد جوزيبي مياتسا «5 مواسم متتالية بين 1929-1930 و1933-1934»، والمجري إشتفان نييرش «4 مواسم متتالية بين 1948-1949 و1951-1952»، وتورام ثاني فرنسي فقط يسجل للإنتر 10 أهداف أو أكثر في الدوري بعد يوري دجوركاييف الذي سجل 14 في 33 مباراة موسم 1996-1997، بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

وأنهى الإنتر الشوط الأول بهدف ثالث سجله الهولندي دنزل دامفريس الذي سقطت الكرة أمامه بعدما اعترض أوتشوا كرة عرضية من باريلا، فتابعها في الشباك الخالية «40».

وبعدما اطمأن على النتيجة، قرر إنزاجي في الدقيقة 60 إخراج الثلاثي لاوتارو وتورام والأرميني هنريخ مخيتاريان، ومن ثم التركي هاكان تشالهان أوغلو «66» وباستوني «77«، من دون أن يؤثر ذلك على سيطرته المطلقة حتى سجل الهدف الرابع في الثواني الأخيرة عبر البديل النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بعد عرضية من دامفريس «90».

وفي مباراته المئة في الدوري بقيادة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، حقق تورينو فوزه التاسع للموسم وجاء على حساب ضيفه ليتشي بهدفين نظيفين سجلهما راوول بيلانوفا «50»، والكولومبي دوفان ساباتا «81»، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في آخر 20 دقيقة، بعد طرد الكرواتي مارين بونجراتشيتش «70».