«السوبر الإماراتي السعودي» لليد بين شباب الأهلي والخليج

رضا سليم (دبي)



تستضيف صالة وزارة الرياضة بالدمام، مساء الخميس، النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي لكرة اليد، والتي تجمع بين شباب الأهلي ممثل كرة اليد الإماراتية، والخليج السعودي، ويأتي استحداث البطولة، بعد اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والسعودي، والتي تم توقعها في نوفمبر 2022.

وحرص الاتحاد السعودي لكرة اليد على إقامة السوبر الإماراتي السعودي، والسوبر السعودي البحريني في يوم واحد في احتفالية، حيث يلتقي مضر مع الشباب البحريني، على كأس السوبر السعودي البحريني، بعد مواجهة شباب الأهلي مع الخليج.

وتشهد الساحة الخليجية، عدداً من الاتفاقيات، لإقامة مباريات «ثنائية» على كأس السوبر بين الإمارات والبحرين والسعودية، وهناك اتجاه داخل الاتحاد السعودي لإقامة سوبر مع الكويت، وأيضاً مع مصر.

وأكد نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، أن ما يقوم به الاتحاد من إبرام اتفاقيات مع اتحادات أخرى خاصة الخليجية، لها أهداف كثيرة، في مقدمتها زيادة الترابط بين أبناء الخليج، بالإضافة إلى العلاقات المتبادلة، وإقامة معسكرات وتبادل خبرات على المستوى الفني والإداري، وأيضاً دعم أنديتنا من خلال المشاركات الخارجية، لأن مثل هذه المباريات تزيد من خبرة اللاعبين المواطنين.

وأضاف أن نجاح تجربة السوبر الإماراتي البحريني، ووصوله إلى النسخة السادسة دفعنا لتكرار التجربة مع السعودية التي لديها خبرات كبيرة، ومستوى جيد في اللعبة، ونأمل أن نحقق أهدافنا من السوبر، ونتوسع من خلال أفكار جديدة تخدم كرة اليد الإماراتية والأندية.

وغادر شباب الأهلي إلى الدمام، قبل 24 ساعة من اللقاء مع الخليج، ويترأس البعثة سلطان أهلي مدير الفريق، ومعه التونسي وليد بن عمر مدرباً، وعمر أحمد المدرب المساعد، وإسكندر العياشي اختصاصي الفريق، وهشام فليغه مدرب الحراس، وسولفاكير سليمان عامل المهمات، بالإضافة إلى 16 لاعباً، يتقدمهم البرازيلي أكاسيو وريان بن محمود، بجانب المواطنين، وهم مرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، وجمعة خميس، وسالم جمعة، وطارق جمعة، وعمر خليفة، وراشد فرامرز، وفارس أحمد، وعبدالرحمن قمبر.

ويغيب عن الفريق 5 لاعبين للإصابة، في مقدمتهم النجم عيسى البناي.