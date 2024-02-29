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الرياضة

خلود الزعابي ضمن طاقم تحكيم نهائي «غرب آسيا للسيدات»

خلود الزعابي ضمن طاقم تحكيم نهائي «غرب آسيا للسيدات»
29 فبراير 2024 15:26

دبي (الاتحاد)
تُشارك حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي كحكم رابع، ضمن طاقم الحكام الذي سيُدير مباراة الأردن ونيبال في نهائي بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي ستُقام مساء اليوم، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المشاركة بعد إدارتها للمباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت منتخبي جوام ونيبال، بعدها شاركت كحكم رابع ضمن الطاقم الذي كُلف بإدارة مباراة لبنان والسعودية، وقادت طاقم التحكيم في مباراة سوريا وفلسطين، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات، فيما شاركت كحكم رابع في مباراة لبنان ونيبال في الدور نصف النهائي للبطولة.
يُذكر ان الحكمة الدولية خلود الزعابي أدارت المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا الثانية للواعدات، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان في شهر ديسمبر الماضي.

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