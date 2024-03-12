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الرياضة

سيف النعيمي: إقبال غير مسبوق على تذاكر «الفورمولا-1» في أبوظبي

سيف النعيمي: إقبال غير مسبوق على تذاكر «الفورمولا-1» في أبوظبي
13 مارس 2024 01:54

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة أن الإقبال على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 كبير للغاية، وقال: لقد فتحت حلبة مرسى ياس بيع التذاكر، وهناك إقبال غير عادي على الشراء لدرجة أن بعض الفئات قد نفدت أهمها تذاكر المدرج الرئيس التي انتهت بسرعة كبيرة، وكذلك تذاكر المدرج الشمالي الذي تم الانتهاء من بيع تذاكره أيضاً.
ووجه النعيمي نداءً لعشاق الفورمولا1 بالإسراع لحجز تذاكرهم قبل النفاد، لاسيما وأن الإقبال غير عادي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية على موعد السباق ولكن الإقبال كبير جداً، وتابع: لقد نمت بطولة العالم للفورمولا1 بشكل غير عادي في السنوات الأخيرة ومن المؤكد أن الإقبال على شراء التذاكر والرغبة في حضور الحدث من أرض الواقع يؤكد ذلك.
وأسرد: في العالم الماضي حققنا رقماً قياسياً بالنسبة للحلبة منذ خروجها إلى النور عام 2009 حيث بلغ عدد الزوار خلال أيام السباق 170 ألف زائر وهو رقم كبير بكل المقاييس يؤكد مدى تطور بطولة العالم بشكل عام ويدلل أيضاً أن لجولة أبوظبي مكانة خاصة لدى الجماهير في ظل الرغبة في حضورها رغم حسم لقب بطولة العالم.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الحضور عن العام قبل الماضي بلغت 40 بالمائة وهي نسبة كبيرة للغاية، كما أن نسبة الحضور تحت الخمسة وثلاثين عاماً قد نمت أيضاً الأمر الذي يؤكد أن الحدث أصبح جاذباً لفئة الشباب بشكل أكبر من الفترة السابقة.
وفيما يخص الفعاليات المصاحبة للسباق قال: من المؤكد أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للسباق التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، لكن ما يمكن التأكيد عليه الآن هو استمتاع الجمهور وحاملي التذاكر بالعديد من الفعاليات منها زيارة المدن الترفيهية في جزيرة ياس بشكل عام وكذلك زيارة متحف اللوفر.
وفيما يخص أول جولتين من سباق بطولة العالم للفورمولا1 فقد أكد أن ما حدث في أول جولتين يؤكد أن هناك منافسة كبيرة لفريق ريد بول المتصدر مثل فريق فيراري.
وبعيداً عن سباق الفورمولا1 أشاد سيف النعيمي بما يقدمه السائق الإماراتي راشد الظاهري في سباق الفورمولا 4 مؤكداً أنه يقدم أداءً رائعا مع فريق ياس هيت وينتظره مستقبلاً باهراً.

سيف النعيمي
الفورمولا 1
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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