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الرياضة

تشافي: يامال وكوبارسي يرسمان حقبة جديدة للكرة العالمية

تشافي: يامال وكوبارسي يرسمان حقبة جديدة للكرة العالمية
29 مارس 2024 23:01

 
برشلونة (أ ف ب)

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قال تشافي هرنانديز، مدرّب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، إنّ الثنائي لامين يامال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلاً حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.
تألّق اليافع يامال «16 عاماً» بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية الثلاثاء لمصلحة المنتخب الإسباني، فيما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأوّل بقميص «لا روخا» الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل أن يشارك أيضاً بمواجهة «السيليساو».
وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة «البلاوجرانا» التي تعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.
ويُعد يامال أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجّل، فيما بات كوبارسي «17 عاماً» أصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دولياً.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة السبت أمام لاس بالماس في الليجا: «عليهما أن يحافظا على مستواهما، برشلونة هو أعلى درجة في كرة القدم العالمية».
وتابع «كثيرون وصلوا إلى المستوى الاحترافي، لكن الحفاظ عليه أمر صعب جداً، لكنهما قادران، يتمتعان بكل شيء، الذهنية، القدرات، أعتقد أننا ننظر إلى لاعبَين قادرَين على رسم حقبة جديدة للنادي، وحتى في الكرة العالمية».
وأشار تشافي إلى أن يامال «هادئ جداً وناضج» مقارنة بسنّه، على الرغم من بروزه إلى الأضواء.
وأضاف تشافي «على المستوى الذهني، أراه فتى سعيداً وممازحاً، ويستمتع بالأمر أكثر فأكثر».
ويتخلف برشلونة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب، لكنه يستطيع تقليص الفارق إلى 5 قبل أن يلعب ريال مدريد بمواجهة أتلتيك بلباو الأحد.

إسبانيا
برشلونة
تشافي هيرنانديز
لامين يامال
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