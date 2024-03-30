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الرياضة

«سوبر إيطاليا» في السعودية عام 2025

«سوبر إيطاليا» في السعودية عام 2025
30 مارس 2024 20:50

 
روما (أ ف ب)

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تقام الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم في يناير 2025 أيضاً في السعودية، بنظام الأندية الأربعة الذي انطلق هذه السنة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.
كتبت «ليجا سيري أ» عقب جمعيتها العمومية «تأكّد نظام الأندية الأربعة بالنسبة لنسخة 2025».
وكانت الرياض استضافت النسخة الأخيرة في يناير 2024، والتي شهدت فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 والإنتر على لاتسيو بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي، قبل أن يتفوّق الإنتر على نابولي 1-0 في النهائي على ملعب جامعة الملك سعود أمام 25 ألف متفرّج.
أحرز الإنتر لقبه الثالث توالياً، بفارق كأس واحدة عن يوفنتوس صاحب الرقم القياسي «9».
يتصدر «النيراتزوري» الدوري الإيطالي راهناً بفارق شاسع، يبلغ 14 نقطة عن أقرب مطارديه جاره اللدود ميلان.

السعودية
إيطاليا
السوبر الإيطالي
إنتر ميلان
نابولي
فيورنتينا
لاتسيو
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