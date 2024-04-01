رادوي.. أسوأ بداية للجزيرة في 11 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)

تعرض فريق الجزيرة لخسارة جديدة، تحت قيادة المدرب الروماني ميريل رادوي، وكانت هذه المرة أمام البطائح ضمن مباريات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وتراجع «فخر أبوظبي» إلى المركز الثامن بـ21 نقطة فقط، مع تقديم مستوى لا يليق بحجم الأسماء والنجوم التي يملكها!

وتمثل بداية ميريل رادوي مع الجزيرة أحد أسوأ البدايات لمدربي «فخر أبوظبي»، بل هي الأسوأ منذ 11 عاماً، حيث لم يحقق المدرب الروماني سوى 4 نقاط من 15 في أول 5 مباريات له بجميع المسابقات، وكان الفوز الوحيد قد جاء على حساب العربي في كأس رئيس الدولة بصعوبة بالغة، والتأهل بهدف نظيف إلى ربع النهائي، في حين أنه تعادل مع اتحاد كلباء بنتيجة 2-2.

وخسر الفريق 3 مباريات بالنتيجة نفسها 2-3 أمام النصر والوحدة والبطائح، ويعد هذا الرقم الأسوأ لمدربي الجزيرة في بدايتهم منذ الإسباني لويس ميا، والذي قاد «فخر أبوظبي» في فبراير 2013 وجمع 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات، بعد تعادله 3 مرات وخسارته مرتين، وامتلك لويس ميا عذراً أفضل من رادوي، فقد خاض مواجهتين من الخمس الأوائل في دوري أبطال آسيا، على عكس الروماني، الذي لم يخض سوى مباريات محلية!

وتتابع 8 مدربين على الجزيرة منذ ذلك الحين، ويعد المدرب إيريك جيريتس صاحب الرقم الأفضل على الإطلاق بعد 5 مباريات بـ11 نقطة في 2014-2015، وهو الوحيد الذي لم يخسر في بدايته، بل فاز في 3 وتعادل مرتين، ويأتي بعده فرانك دي بور وكايزر (الفترة الأولى) بـ10 نقاط لكل منهما، ثم كايزر مرة أخرى في فترته الثانية بـ8 نقاط، وبعده زينجا وأبل براجا في فترته الثانية بـ7 نقاط، وحصد بقية المدربين 6 نقاط أو أقل.

وعلى صعيد تسجيل واستقبال الأهداف، يعد رادوي صاحب أضعف خط دفاع للجزيرة في أول 5 مباريات منذ لويس ميا كذلك في 2013، حيث استقبل الجزيرة مع ميا 12 هدفاً، بينما مع رادوي استقبل 11 هدفاً، أما على مستوى التسجيل، فيعتبر خط هجوم الجزيرة مع رادوي هو ثالث أضعف خط هجوم للمدربين الجدد بـ9 أهداف فقط.

حصاد مدربي الجزيرة في أول 5 مباريات بكل البطولات:

إيريك جيريتس - 11 نقطة

فرانك دي بور - 10 نقاط

كايزر (الفترة 1) - 10 نقاط

كايزر (الفترة 2) - 8 نقاط

زينجا - 7 نقاط

براجا (الفترة 2) - 7 نقاط

تين كات - 6 نقاط

يورجن ستريبل - 6 نقاط

داميان هيرتوج - 6 نقاط

رادوي - 4 نقاط

لويس ميا - 3 نقاط