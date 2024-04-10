«ختامي الوثبة 45».. «موعد مع المجد»

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق اليوم بميدان الوثبة في أبوظبي، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة».

ويشهد المهرجان، الذي تستمر منافساته حتى 27 أبريل الجاري، مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل المهرجان الختامي في الوثبة، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات، حيث أكمل 44 عاماً من النجاحات، التي تواصلت امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في عام 1980، وتشهد «النسخة 45» للمهرجان إقامة 347 شوطاً، منها 105 أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و230 شوطاً لهجن الجماعة، و12 شوطاً خصصت للسباق التراثي، وخصصت اللجنة المنظمة 44 رمزاً ستوزع في الأشواط الرئيسة الخاصة بجميع الفئات للأبكار والجعدان، منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و36 رمزاً لهجن الجماعة.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الاستعدادات كافة، ليقدم المهرجان في هذه النسخة طفرة جديدة في التنظيم الاحترافي الراقي.

وينطلق المهرجان بسباقات الحقايق لهجن أبناء القبائل، على مدار 70 شوطاً تقام خلال اليومين الأول (28 شوطاً) والثاني (42 شوطاً)، وتشهد في ختامها توزيع 4 رموز، وفي اليومين الثالث والرابع تقام سباقات اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث تستهل بـ 26 شوطاً في اليوم الثالث، ثم يقام في اليوم الرابع 24 شوطاً، وتشهد توزيع 8 رموز.

وتتواصل المنافسات على مدار 48 ساعة لسن الإيذاع لأبناء القبائل، حيث تنطلق بـ 20 شوطاً في اليوم الخامس، وتستكمل بمثلها من الأشواط في اليوم السادس الذي توزع خلاله 8 من الرموز.

وفي اليوم السابع، تستهل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ بسن اللقايا، التي تشهد منافساتها 28 شوطاً، منها 20 في الفترة الصباحية، و8 في الفترة المسائية، يُوزع فيها رمزان، وتليها في اليوم الثامن منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الإيذاع بـ 27 شوطاً، منها 19 في الفترة الصباحية، و8 في الفترة المسائية، ويوزع خلالها أيضاً رمزان.

ومنحت اللجنة المنظمة اليوم التاسع الذي يوافق الجمعة 19 أبريل الجاري، راحة لجميع المنافسين، ويليه في اليوم العاشر إقامة السباق التراثي من 12 شوطاً، وينال صاحب المركز الأول في كل شوط جائزة مالية قدرها مائة ألف درهم.

وتقام المرحلة الأولى من منافسات الحول والزمول في اليوم الحادي عشر لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ويقام فيها 20 شوطاً، منها 12 في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية، وتليها في اليوم الثاني 10 للحول والزمول لأبناء القبائل في الفترة الصباحية، ثم 10 أشواط في الفترة المسائية لثنايا أبناء القبائل، ثم في اليوم الـ 13 تقام 20 شوطاً لحول وزمول وسودانيات أبناء القبائل، وتستكمل منافسات سن الثنايا الخاصة بهم في اليوم الـ 14 بـ 22 شوطاً، ويوزع خلالها 8 رموز.

ويشهد اليوم الـ 15 انطلاق سباقات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بـ 22 شوطاً، منها 14 في الفترة الصباحية، و8 في الفترة المسائية التي يوزع فيها رمزان، ويشهد اليوم الـ 16 ذروة منافسات السباق لأبناء الجماعة على السيف، وتقام خلاله 8 أشواط، أهمها الشوط الأول شوط السيف.

ويأتي مسك ختام المهرجان في يومه الأخير بالسباق المحتدم على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يشهد إقامة 8 أشواط، يبحث الجميع في الشوط الأول منها على التحليق بالسيف والناموس الأغلى، ليسدل الستار بعد ذلك على أغلى المهرجانات بعد 17 يوماً من التنافس على ميدان الوثبة، حفاظاً على التراث وإرث الوالد المؤسس، من جهة، كما أنه يمثل ملتقى سنوياً حافلاً بالاجتماعات والعصف الذهني لمحبي هذه الرياضة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

سلطان بن حمدان: المهرجان الختامي «عيد لمُلاك الهجن»

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من خلال عديد المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام، جاء ذلك بمناسبة انطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024».

وأضاف معاليه أن سباقات الهجن تمضي استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال.

وثمَّن معاليه الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي أثرت هذه الرياضة عبر مختلف أنشطتها وسباقاتها، والمهرجانات التي تحظى دوماً بحضور سموه، ما زاد من التنافس والقوة في السباقات، والتي تشهدها عاصمة الميادين، مشيراً إلى توجيهات سموه المستمرة بتوفير كل الإمكانات لنجاح المهرجان كل عام.

وقال معاليه إن درة المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل اليوم 44 عاماً من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا إلى الوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن العيد في الوثبة هذا العام بمثابة «عيدين»، وأن المهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلـة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا الوجود المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن، والتي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

ووجَّه معالي الشيخ سلطان بن حمدان الشكر إلى اللجنة المنظمة علي الجهود التي تبذلها، مشيراً إلى أن تحدياً آخر ينتظرهم في إنجاح الحدث هذا العام، مثنياً على أدائهم في المهرجانات السابقة، والتي أكدت وجود روح الفريق الواحد في تنظيم سباقات الهجن على مستوى الدولة، معرباً عن ثقته الكاملة في فريق العمل الذي اعتاد على تحقيق التميز في التنظيم، واكتسب خبرات عالية.