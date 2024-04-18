«كرنفال تاريخي» في ربع نهائي «أبطال أوروبا»



سلطان آل علي (دبي)



انتهى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتأهل باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ، وريال مدريد إلى «مربع الذهب»، بعد «ملاحم كروية» كبيرة، حيث عاش عشاق «الساحرة المستديرة» أسبوعين استثنائيين على مستوى الإثارة والتقلبات والحماس والأهداف.

ولا شك أنّ الأهداف تعد الوسيلة الأولى للإثارة والمتعة للمتابعين، وانفردت النسخة الحالية بتحقيق دور الثمانية رقماً قياسياً على مستوى الأهداف، بلغ 32 هدفاً في 8 مباريات، بمعدل 4 أهداف كل مباراة، وتصدرت مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان القائمة، وذلك بفوز «الفرنسي» 6-4 في مجموع الذهاب والإياب، وحضور 10 أهداف في المباراتين.

ويأتي لقاء أتلتيكو مدريد ودورتموند ثانياً بـ 9 أهداف، تأهل من خلالها الفريق الأصفر بمجموع 5-4.

وفي القمة الكبرى بين مانشستر سيتي، وريال مدريد التي تناصف الفريقان الأهداف الثمانية، لم يحسم المتأهل إلا بركلات الترجيح التي مالت إلى «الملكي»، أما بايرن ميونيخ فتأهل بمجموع 3-2 على حساب أرسنال في سيناريو تكرر كثيراً في الأبطال.

وكان الرقم القياسي السابق في ربع نهائي موسم 2003-2004 قبل 20 عاماً بـ30 هدفاً. حينها حضرت ملاحم و«ريمونتادا» لا تُنسى في مواجهتي مدريد وموناكو التي انتهت لمصلحة النادي الفرنسي بأهداف خارج الأرض «5-5»، وكذلك الأمر مع ديبورتيفو الذي عاد من الخسارة 4-1 أمام ميلان، ليتأهل إياباً بالفوز 4-0، كما تأهل بورتو على حساب ليون، وتشيلسي على حساب أرسنال، وحقق بورتو اللقب آنذاك مع مورينهو.

وشهدت نسختا 1999-2000 و2008-2009 إحراز 28 هدفاً في ربع النهائي، بينما حضر 26 هدفاً في نسختي 2006-2007 و2010-2011، فيما شهدت نسخة 2002-2003، 25 هدفاً.

أعلى أهداف في ربع النهائي

موسم 2023-2024: 32

موسم 2003-2004: 30

موسم 1999-2000: 28

موسم 2008-2009: 28

موسم 2006-2007: 26

موسم 2010-2011: 26

موسم 2002-2003: 25