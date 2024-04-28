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الرياضة

ميسي يفسد «الرقم القياسي» في «مباراة الإبداع»

ميسي يفسد «الرقم القياسي» في «مباراة الإبداع»
28 ابريل 2024 12:28

 
لوس أنجلوس (د ب أ)

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى انتصار كاسح على ملعب نيو إنجلاند ريفولوشن 4-1، بالمرحلة الحادية عشرة من القسم الشرقي بالدوري الأميركي للمحترفين.
وأفسد ميسي الرقم القياسي لنيو إنجلاند ريفولوشن الذي حظي بمساندة جماهيرية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاضرين في أرض استاد «جيليت» 65 ألفاً و612 مشجعاً. وافتتح ميسي التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة في الدقيقة 32 محرزاً هدفه التاسع هذا الموسم، قبل أن يحرز هدفه العاشر في الدقيقة 68.
وأكد إنتر ميامي، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يسهم في 16 هدفاً خلال أول سبع مباريات له في الموسم.
وسجل بنيامين كريماشي الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 83، من متابعة لتسديدة ميسي، ثم تكفل لويس سواريز الأوروجوياني المخضرم الشريك السابق لميسي في هجوم برشلونة الإسباني، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89 في الوقت الذي سجل فيه توماس شانكالاي الهدف الوحيد لنيو إنجلاند في الدقيقة الأولى من المباراة.
وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنجلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألفاً و316 مشجعاً خلال مواجهة نيو إنجلاند مع لوس أنجلوس جالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأميركي في 2002.
وعزز إنتر ميامي موقعه في صدارة القسم الشرقي، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي. 


 

الدوري الأميركي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
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