العراق إلى «الأولمبياد»



الدوحة (د ب أ)



تأهل منتخب العراق إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، وذلك عقب فوزه على نظيره الإندونيسي 2-1، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة بقطر.

ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبياد، إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، فيما يلعب إندونيسيا مباراة فاصلة مع غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا، والتي يتأهل الفائز منها للعب في المجموعة الأولى، والتي تضم فرنسا وأميركا ونيوزيلندا.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام اليابان صفر-2 في الدور قبل النهائي، فيما خسر إندونيسيا بنفس النتيجة أمام أوزبكستان في الدور ذاته.

وتقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 19 عن طريق إيفان جينر، وأدرك المنتخب العراقي التعادل في الدقيقة 27 عن طريق زيد تحسين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب العراق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول عن طريق علي جاسم.



