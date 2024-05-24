مانشستر يونايتد يفاضل بين 4 مدربين لخلافة تن هاج



أنورإبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة التايمز أن مانشستر يونايتد أعد قائمة من 4 مدربين لخلافة الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني الحالي في حالة إقالته من منصبه هذا الصيف، ويخوض مانشستر يونايتد مباراة مهمة جداً في أمام جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت، ويراهن من خلالها على موسمه الأوروبي، لأنه في حالة الفوز بها يضمن اللعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم القادم، بينما الهزيمة تجعل موسمه «أبيض»، وخالياً من أي بطولة.

وقالت الصحيفة: «إن مستقبل تن هاج على المحك، ووارد جداً رحيله قبل عام من نهاية عقده، وإن كان ملاك النادي الجدد يؤكدون أنهم لم يتخذوا بعد أي قرار بشأن مستقبله، ولكنهم يجهزون في الوقت نفسه البديل».

وأضافت الصحيفة أن قائمة المدربين الأربعة المرشحين للاختيار فيما بينهم البديل المناسب لتن هاج، تضم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي انفصل عن ناديه السابق تشيلسي بالتراضي، والذي يعتبر خياراً جاداً جداً، بعد أن كان مطمعّاً لليونايتد في الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو منافس قوي للألماني توماس توخيل الذي يترك بدوره بايرن ميونيخ هذا الصيف، ويتردد اسمه منذ بضعة أسابيع مرشحاً قوياً لقيادة اليونايتد، غير أن هناك شكوكاً في قدرة هذا المدرب الألماني على التعاون مع الملاك الجدد لليونايتد «مجموعة إنيوس والأخوة راكتليف»، نظراً لما هو معروف عنه بأنه كثيرالدخول في مشاحنات ومشاجرات واشتباكات مع المسؤولين الكبار، مثلما فعل في بايرن ميونيخ عندما دخل في شجار مع أولي هونيس الرئيس الشرفي للبافاري.

وهناك اسمان آخران في القائمة، ويتمتعان بسمعة طيبة جداً في إنجلترا، أولهما الأيرلندي الشمالي كيران ماكينا الذي نجح في الصعود بفريق إبسويتش تاون من الدرجة الثالثة الإنجليزية إلى «البريميرليج» في غضون عامين. ويعلم اليونايتد أن هذا المدرب سبق له أن عمل مساعداً للبرتغالي جوزيه مورينيو، ثم للنرويجي أولي جونارسولشاير، قبل أن يتولى تدريب إبسويتش تاون في ديسمبر2021. ويبدو أن ماكينا مطلوب أيضاً بقوة في تشيلسي وبرايتون، بعد رحيل بوكيتينو عن الأول، ورحيل الإيطالي روبرتو دي زيربي عن الثاني.

أما المدرب الرابع في هذه القائمة، فهو الدنماركي توماس فرانك الذي تولى تدريب برينتفورد منذ 2018 وصعد به للدوري الإنجليزي الممتاز في 2021، ونجح في البقاء بين أندية الصفوة. ويحظى هذا المدرب بالتقديروالاحترام في الدوري الإنجليزي، وتردد اسمه أيضاً بين المرشحين لقيادة تشيلسي.