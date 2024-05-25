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الرياضة

«كلنا العين». بداية الشوط الثاني والزعيم يتقدم على يوكوهاما

«كلنا العين». بداية الشوط الثاني والزعيم يتقدم على يوكوهاما
25 مايو 2024 19:32

نستعرض خلال هذه المنصة أجواء المباراة النهائية لكأس آسيا بين العين ويوكوهاما الياباني لحظة بلحظة مع الصور وتفاصيل المباراة وأجواء المدرجات، كما نستعرض أيضاً فيديوهات من داخل الملعب لرصد تفاصيل المباراة النهائية.
تابعوا وأبقوا معنا

 

تشكيلة العين


خالد عيسى، خالد الهاشمي، كوامي، بندر الأحبابي، يحيى نادر، بارك، سعيد جمعة، بالاسيوس، كاكو، سفيان رحيمي، محمد عباس.

 

شاهد تيفو جماهير العين 

"لنحصدها مرة أخرى" .. و " المحارب هيركليس"

 

 

ضربة بداية المباراة

بداية مباراة العين ويوكوهاما التي يديرها الحكم الأوزبكي إيلجيز تاتاشيف وسط أجواء جماهيرية كبيرة

 

جماهير العين تملا المدرجات

شاهد بالصور جماهير العين تملا مدرجات استاد هزاع بن زايد

 

هدف عيناوي

العين يتقدم بالهدف الأول الذي أحرزه سفيان رحيمي في الدقيقة الثامنة لتصبح النتيجة التعادل 2-2 في مجموع الذهاب والإياب

 

الدقيقة 15

العين يواصل الضغط على يوكوهاما بحثاً عن الهدف الثاني، والحارس خالد عيسى يتصدى لكرة خطرة

 

شاهد صور المباراة بعد مرور 20 دقيقة

 

رحيمي هداف آسيا

سفيان رحيمي يرفع رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة هدافي دوري أبطال آسيا ويقترب من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة للبرازيلي موريكي لاعب جوانجزو إيفرجراند الصيني الذي سجل 13 هدفاً في نسخة 2013

 

الدقيقة 30

 

العين يواصل التفوق والخطورة على مرمى يوكوهاما بحثاً عن مضاعفة النتيجة والاقتراب من اللقب الآسيوي

 

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الدقيقة 32

 

الحكم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة سفيان رحيمي

 

الدقيقة 33

العين يتقدم بالهدف الثاني بهدف أحرزه كاكو من ضربة جزاء

شاهد بالفيديو
انفعال وتأثر حميد فاخر لاعب العين السابق منذ احتساب ركلة الجزاء لمصلحة سفيان رحيمي حتى تسجيل الهدف الثاني

  • الدقيقة 41
  • البرازيلي يان ماتيوس يقلص الفارق ويحرز الهدف الأول لفريق يوكوهاما لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة العين.

 

 

10 دقائق وقتاً بدل الضائع

 

احتسب الحكم 10 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع في الشوط الأول

 

الدقيقة 55

طرد حارس يوكوهاما لعرقلته سفيان رحيمي

الدقيقة 62

نهاية الشوط الأول بتقدم العين على يوكوهاما 2-1

سفيانرحيمي استحقّ لقب نجم الشوط الأول
-    سجل الهدف الأول
-    صنع الهدف الثاني بالتسبب في ضربة الجزاء
-    تسبب بحصول الحارس المنافس على بطاقة حمراء

 

شاهد

فرحة الجماهير بطرد حارس يوكوهاما داخل مدرجات ستاد هزاع

 

انطلاقة الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني لمباراة العين مع يوكوهاما

 

الدقيقة 58

 

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