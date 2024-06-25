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الرياضة

زلاتكو: كرواتيا لا تحظى بالاحترام!

زلاتكو: كرواتيا لا تحظى بالاحترام!
25 يونيو 2024 12:30

 
لايبزج (د ب أ)

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انتقد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، الحكم الذي أدار مباراة فريقه مع المنتخب الإيطالي، بعدما منح وقتاً إضافياً لمدة ثماني دقائق، والذي شهد تسجيل المنتخب الإيطالي لهدف التعادل في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
وقال زلاتكو، بعد تعادل كرواتيا مع إيطاليا 1-1: «أود أن أقول أن احتساب ثماني دقائق وقتاً بدل ضائع، لم يكن مبرراً، لم يكن هناك توقفات للعب، ولم يكن هناك الكثير من الأخطاء، يزعجني أن كرواتيا لا تحظى بالاحترام والتقدير، لعبنا لوقت طويل للغاية».
وتساءل المدرب أيضاً: «هل يحدث هذا مع البرتغال وإسبانيا أيضاً؟.
وأصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 55، ولكن ماتيا زاكاجني سجل هدف التعادل، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليصعد بالمنتخب الإيطالي لدور الـ16، وأصبح المنتخب الكرواتي حالياً مهدداً بالخروج من البطولة بشكل مبكر، حيث يملك نقطتين فقط. ويتعين عليه أن ينتظر لرؤية نتائج بقية المجموعات الأخرى، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث أم لا، وإن كان التأهل لدور الـ16 يبدو غير مرجح.
وقال زلاتكو: «هذا يؤلم، سيستمر الألم في الأيام والأشهر المقبلة، أتحمل المسؤولية إذا لم يكن هذا كافيا للتأهل».

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