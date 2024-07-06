السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإسباني بيدري يودع «يورو 2024»!

الإسباني بيدري يودع «يورو 2024»!
6 يوليو 2024 19:35

شتوتجارت (أ ف ب)
أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن صانع ألعابه بيدري يعاني من التواء في الركبة اليسرى عقب إصابته خلال مباراة ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم أمام ألمانيا، وبالتالي سيغيب عن بقية مشوار المسابقة.
وأعلن الاتحاد الإسباني في بيان أن الفحوصات الطبية كشفت أن بيدري جونزاليس يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى، مضيفاً أن لاعب برشلونة سيبقى في ألمانيا حتى نهاية المسابقة القارية.
وبحسب الصحف الإسبانية، سيغيب بيدري عن الملاعب لمدة شهر.
وحاول بيدري الذي سقط على الأرض بعد خطأ قوي من لاعب وسط ألمانيا توني كروس في الدقيقة الرابعة عندما كان يقود هجمة مرتدة، استئناف المباراة لكنه اضطر الى ترك مكانه لداني أولمو، وهو يبكي بينما كان يمسك بركبته.
عاد إلى الملعب للاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي بضمادة ويعرج عقب الفوز 2-1 بعد التمديد.
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عاد لتوه إلى صفوف المنتخب والتشكيلة الأساسية بعد أكثر من عام ونصف من الغياب بسبب إصابات عدة، وكان حتى الآن أحد العناصر الأساسية للمدرب لويس دي لا فوينتي.
وطلب كروس الذي لعب آخر مباراة في مسيرته الاحترافية، «الصفح» من بيدري وتمنى له «الشفاء العاجل».
وكتب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «من الواضح أنه لم يكن في نيتي إيذاءك، أتمنى لك الشفاء العاجل والأفضل في المستقبل، أنت لاعب عظيم».

أخبار ذات صلة
عائلة رونالدو تُخفف عنه ألم الخروج من «يورو 2024»!
«يانصيب» فرنسا يمنع «معجزات» البرتغال!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
منتخب إسبانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
اليوم 21:58
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
اليوم 21:47
مهاجرون يصلون إلى أرخبيل الكناري الإسباني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مظاهرات ضد الهجرة غير النظامية في جزر الكناري الإسبانية
اليوم 21:21
قادة بوركينا فاسو والنيجر ومالي خلال قمتهم (من اليمين إلى اليسار)
الأخبار العالمية
ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن كونفدرالية
اليوم 21:02
ختام رائع لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي
الرياضة
ختام رائع لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©