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الرياضة

دورتموند يتعاقد مع «مدافع دولي»

دورتموند يتعاقد مع «مدافع دولي»
8 يوليو 2024 22:29

 
دورتموند (أ ف ب)

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تعاقد بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع المدافع فالديمار أنتون قادماً من شتوتجارت حتّى 2028 ليحلّ مكان المخضرم ماتس هوملز.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن دورتموند فعّل الشرط الجزائي في عقد اللاعب المولود في أوزبكستان والبالغ 24 مليون دولار.
واستدعيَ أنتون «27 عاماً» إلى «دي مانشافت» للمرة الأولى في مارس الماضي واختير من قبل المدرب يوليان ناجلسمان للمشاركة في كأس أوروبا 2024، حيث خاض مباراتين من بينها دخوله بديلاً في الخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد في ربع النهائي.
وسينضم أنتون إلى زملائه الدوليين نيكو شلوتربيك، إيمري دجان ونيكلاس فولكروج.
قال اللاعب في بيان: «لم يكن لديّ نيّة بتغيير الأندية، لكن عرض دورتموند جاء».
وأضاف: «نادٍ وصل مؤخراً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا يُظهر إمكاناته».
وغادر هوملز النادي في يونيو بعد 13 عاماً قضاها معه على فترتين، حيث فاز بلقب الدوري مرتين، وشارك في نهائي دوري الأبطال في 2013 و2024.
وتُظهر الصفقة التغيير في فلسفة النادي، بما يخصّ التعاقد مع لاعبين جُدد، إذ يُفضّل المدير الرياضي سيباستيان كيهل ضمّ لاعبين أصحاب خبرة، عوضاً من التركيز على الشباب الواعد.
قال كيهل في بيان: لاعب دولي طموح، (أنتون) هو خيار مثالي لنا، ونحن سعداء للغاية، بأننا تمكّنا من إلهامه للانضمام إلينا في رحلتنا.
وتُعد هذه الصفقة ضربة بالنسبة إلى شتوتجارت الذي حلّ وصيفاً في الموسم الماضي، بعدما كان قريباً من الهبوط سابقاً، وتمكّن من التأهّل إلى دوري الأبطال تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس.
وسبق للفريق أن خسر خدمات المدافع الياباني هيروكي إيتو الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، فيما تبدو الأندية الأوروبية الكبيرة مهتمة بالهدّاف الغيني سيرهو جيراسي، المدافع كريس فوهريش، والمهاجم الآخر دنيز أونداف الذي لعب لبرايتون الإنجليزي بالإعارة في الموسم الماضي.

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