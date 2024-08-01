دورتموند يتعاقد مع باسكال جروس



برلين (أ ف ب)



عزّز بوروسيا دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، صفوفه بلاعب الوسط الدولي باسكال جروس من برايتون الإنجليزي، بعدما وقّع عقداً حتّى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 11 مليون دولار، تشمل الحوافز.

وقال النادي في بيان «يُعزّز بوروسيا دورتموند خط وسطه بلاعبٍ ألمانيّ دولي، سينتقل باسكال جروس من برايتون الإنجليزي إلى (النادي) الأسود والأصفر».

وأشار دورتموند الذي احتل المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي، إلى أن اللاعب الجديد اجتاز الفحوص الطبية، ووقّع العقد، ويسافر مع الفريق إلى معسكره التدريبي في سويسرا.

ويتمتّع جروس «33 عاماً» بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 228 مباراة مع برايتون، سجّل خلالها 30 هدفاً، وصنع 45 تمريرة حاسمة.

سبق أن لعب في بلاده مع ثلاثة أندية، وفي رصيده 70 مباراة في الدوري.

قال في البيان «أنا أتطلّع للعب مع دورتموند، بالنسبة لي، هذا الانتقال يُشكّل أمراً ضخماً، لأنني مشجع لدورتموند، منذ أن كنت طفلاً. سأحاول أن أردّ للنادي الثقة بأسلوب لعبي ولا يُمكنني الانتظار للعب أمام جمهور دورتموند مع زملائي، ونعمل معاً للتأكّد من تحقيق أهدافنا الكبيرة.

بدوره، قال لارس ريكن، المدير الرياضي للفريق «تطوّر باسكال إلى لاعب رائع في السنوات الماضية، يجعلنا أكثر استقراراً ومرونة ويساعدنا بخبرته، ويترك تأثيراً إيجابياً كبيراً قائداً.

وصرّح المدير الرياضي سيباستيان كيهل «نحن سعداء للغاية بإعادتنا باسكال جروس إلى الدوري الألماني، بهدوئه مع الكرة، تمريراته الرائعة وتمركزه، يُعطينا أبعاداً جديدة».

ونال جروس الاستدعاء الأوّل إلى منتخب بلاده في عمر الـ32 وكان أحد الذين استدعاهم يوليان ناجسلمان إلى كأس أوروبا 2024.

وتستمر عملية التجديد في دورتموند الذي سيغيب عن صفوفه في الموسم الماضي كل من ماتس هوملز، ماركو رويس وماريوس وولف، فيما انضم إليه المهاجم الغيني سيرهو جيراسي والمدافع فالديمار أنتون من شتوتجارت.