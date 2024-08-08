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الرياضة

فيكتوري ينعى أحمد الهاملي

فيكتوري ينعى أحمد الهاملي
8 أغسطس 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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غيب الموت بطل الإمارات في الرياضات البحرية، أحمد علي جابر راشد الهاملي، متسابق فرق أبوظبي والإمارات وفيكتوري للزوارق السريعة.
ونعى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة فيكتوري الفقيد الذي انضم إلى الفريق في المواسم 2017 و2018 و2019، حيث شارك في العديد من البطولات، مسجلاً العديد من الانتصارات في بطولات العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1» وإكس كات.
ويعد الفقيد واحداً من أبرز المتسابقين في مجال الزوارق السريعة، وقد عرف بشغفه اللا محدود بالرياضات البحرية التي أحبها، وقد تخطى شغفه سباقات الزوارق السريعة، واضعاً بصمة في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، وأيضاً مسابقات صيد الأسماك والدراجات المائية.

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أحمد الهاملي
الزوارق
الرياضات البحرية
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