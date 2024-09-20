جوردان مفاجأة برشلونة!



علي معالي (أبوظبي)



مفاجأة كبيرة شهدتها مدرجات ملعب لويس الثاني، أثناء مباراة موناكو مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ولم تكن فقط بخسارة برشلونة من موناكو 1-2، بل من وجود أسطورة السلة مايكل جوردان «61 عاماً»، وهو ليس مشجعاً معتاداً لكرة القدم، حيث يختار النجم السابق بعناية الألعاب التي يحضرها، ونادراً ما يفعل ذلك.

وكتب جوردان التاريخ مع كرة السلة، حيث فاز بالدوري الأميركي للمحترفين 6 مرات مع شيكاغو بولز، وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم 5 مرات في دوري أميركا الشمالية، وفاز بالميدالية الذهبية مرتين مع أميركا، ويعتبر جوردان أفضل لاعب سلة في كل العصور، وتفاجأ الكثيرون بوجوده في مدرجات المباراة، وذهب إليه الكثيرون لالتقاط الصور التذكارية معه، ومنهم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، والعديد من المشاهير في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة.